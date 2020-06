Foto: Frode Hansen

Regjeringen åpner for all barne- og ungdomsidrett fra 1. august

Det skjer etter massivt press de siste dagene. Det betyr at barn og ungdom til og med 19 år kan begynne å spille kamper og planlegge aktiviteter utover høsten.

- Jeg er glad for at jeg nå har fått anledning fra helsemyndighetene til å gjenåpne barne- og ungdomsidretten fra 1. august. Vi vet hvor viktig idrett er som møteplass og sosial arena for barn og unge over hele landet, og dette er nok et skritt i retning av normalisering i samfunnet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en pressemelding.

Mandag kveld tok Ståle Solbakken et kraftig oppgjør med norske myndigheter, og sa at han var dypt bekymret for barne- og breddefotballen.

– Jeg synes det er trist at man ikke ser viktigheten av dette, og jakter løsninger, sa Solbakken til VG.

Massivt press

Flere andre har også kritisert regjeringen de siste dagene. John Arne Riise sa i et intervju med NRK at «han føler at breddefotballen blir pisset på», og også landslagsspiller Ingrid Moe Wold tok rygg på Ståle Solbakken ytret seg kritisk til regjeringens beslutning.

– Klarer ikke å skjønne logikken i hvorfor åpning av «fyll» og andre sosiale bransjer nå er innafor, mens det. å spille normal fotball under kontrollerte former fortsatt avventes for både barne- og breddefotballen, skrev Moe Wold på Twitter.

Så sent som mandag forsvarte helseminister Bent Høie (H), overfor VG, valget om å ikke åpne for barne- og breddeidrett. Høie sa da:

– Åpner vi for kamper og breddeidrett samtidig, vil veldig mange flere mennesker møtes med nærkontakt, også på tvers av hele landet. Det fører til økt smitterisiko og det øker risikoen for at vi må stramme inn igjen, også på områder som rammer barn og unge og arbeidsplasser.

Breddefotballen må vente – NIF jobber med løsninger

Ett døgn senere gjør altså regjeringen helomvending i saken og tillater kamper for barn opp til 19 år fra 1. august. Breddefotballen for voksne må imidlertid vente.

– Jeg kommer til å jobbe videre for at vi skal kunne åpne de delene av idretten som fortsatt har begrensninger, men det er helsemyndighetene som gjør de avgjørende vurderingene ut fra den rådende smittesituasjonen i samfunnet, avslutter statsråden.

Norges idrettsforbund skriver i en pressemelding at «neste steg å legge en plan for å få en forsvarlig gjenåpning av den gjenværende breddeidretten over 20 år, og samtidig presentere ansvarlige løsninger til myndighetene for hvordan vi kan lage gode publikumsarrangementer innenfor gjeldende smittevernsregler».

– Regjeringens beslutning er utrolig viktig og en sann lettelse for alle barn, unge og for hele idrettsbevegelsen. Det er en klok beslutning og vil bidra til å redusere risikoen for frafall i barne- og ungdomsidretten. Nå har våre unge utøvere virkelig noe å se frem til etter fellesferien, sier idrettsminister Berit Kjøll om åpningen av barne- og ungdomsidretten.

Også i håndballen omtaler de det som «svært gledelig» at det nå åpnes for kontaktsport for barn og ungdom, men breddehåndballen må også vente.

– Vi vet at vi også har mange lidenskapelige seniorhåndballspillere som ikke faller innunder toppidrettsbegrepet. De må foreløpig forholde seg til retningslinjene om én meters avstand, så får vi se over sommeren hvor raskt myndighetene tillater en gjenåpning av denne delen av aktiviteten vår, sier generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud i en pressemelding.

Publisert: 23.06.20 kl. 16:15 Oppdatert: 23.06.20 kl. 16:36