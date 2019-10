OPTIMIST: Geir Vegard Gundersen, her med sin tidligere stjerne Support Justice, har god tro på seier med ubeseirede Sabrina Frecel, som han trener og som sønnen Magnus Teien Gundersen kjører. Selv sitter han opp bak motbudet Lifestile. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Ukens kuskekommentarer: – Avsluttet enormt til seier sist

Her kan du lese kuskekommentarer på alle V75-hestene på Momarken Travbane lørdag.

Anders Olsbu

Dagens banker

Sabrina Frecel (V75-1) er ubeseiret på sine tre starter hittil og har mer å gå på.

Dagens luring

Nordli Alma (V75-6) er hissig og noe usikker, men feilfritt er hun absolutt ikke noe dårligere enn de andre.

Her er Olsbus V75-tips til Momarken:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 240 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1920 kroner

ANDERS LUNDSTRØM WOLDEN: – Jeg tror han skal duge. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

4140 m (volte) – Start kl. 15.00

1 Rio Division/Vidar Hop

Vidar Hop: - Gjorde et fint inntrykk til seier sist. Virker som en sterk hest som tåler distansen. Men slik jeg ser det har tilleggshestene det beste løpet. Var uansett så god sist at vi kan snuse på siste trippel. Er samtidig aktuell for de som garderer bredt.

2 Hilton B.R./Adrian Solberg Akselsen

Frode Hamre: - Takler distansen og gikk sitt beste løp sist. Vanskelig å si hva han kan få til, men jeg tror ikke han holder unna for tilleggshestene. Topp fem er bra.

3 Pique/Gøran Antonsen

Gøran Antonsen: - Har fin form. Er mer sterk enn speedig, så jeg tror han takler distansen bra. Men volte er et stort minus. Han har løst feilfritt i volten. Går starten bra, håper jeg på en bra premie.

4160 m

4 C.C. Sugar/Ole Johan Østre

Ole Johan Østre: - Ble alt feil for sist. Glem det løpet. Gikk flere fine løp på lang distanse før det og er i form. Sporet er perfekt. Herfra får si smyge med i førstespor så lenge det går. Har ventet litt på dette løpet. Trippelaktuell og verdt en gardering.

5 Forrest Beemd/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Var god til seier sist. Er en sterk hest som jeg tror takler distansen fint. Møter noen bra, men løpet er litt uoversiktelig. Posisjonene vil avgjøre. Strekes på fire-fem hester.

6 Paulino/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Fikk det for tøft på Färjestad sist etter en tøff innledning og dødens. Han skal mestre distansen. Er absolutt garderingsaktuell.

4180 m

7 Ultimo Tango/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Er vanskelig å spå på distansen mot disse hestene. Vi får smyge med i førstespor og ta det vi får. I utgangspunktet fornøyd med en premie.

8 Gigi Follo/Per Oleg Midtfjeld

Roar Rebner: - Har gått ett løp for meg. Da avsluttet hun fortest av alle til tredje. Har tidligere vist at hun liker lange distanser, men jeg tviler på seier fra 40 meter tillegg. Kanskje en trippelsjanse om hun kommer riktig til underveis.

9 Royal Winner/Vidar Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Gikk et solid løp på Färjestad sist, der han avsluttet sterkt til fjerde. Han takler fire kilometer. En tidlig gardering.

4200 m

10 Lady Lane/Dag-Sveinung Dalen

Tor Olaf Halle: - Holder fin form og har fart i beina. Blir aldri hissig i løp, noe som er en fordel på denne distansen. Får hun tasse med i rygger i det lengste, kan hun spurte fort til slutt. En outsider som skal regnes som en gardering.

11 U.R. Amazing/Åsbjørn Tengsareid

Anders L. Wolden: - Har jeg kun hatt kort tid på stallen. Har hatt en fin sesong i Sverige og vunnet løp på lange distanser. Vanskelig å sette inn for meg. Må bedømmes på tidligere meritter. Står kanskje litt hardt inne grunnlagsmessig, men jeg tror han skal duge.

12 Soros Kronos/Hans Chr. Holm

Hans Chr. Holm: - Var veldig bra som toer sist. Kommer ut på en veldig spesiell distanse nå, men jeg tror han er av dem i feltet som takler den best. Hva som skjer underveis avgjør mye. Trippelaktuell igjen om han er like god som sist.

13 Faust Boko/Magnus Teien Gundersen

Geir V. Gundersen: - Var kjempebra sist. Han leverer nesten alltid gode løp. Det er snakk om en allrounder. Distansen er ny for ham, men jeg tror det skal gå bra om han holder seg rolig. Han må regnes igjen

14 Ganyboy/Erlend Rennesvik

Anders L. Wolden: - Kom samtidig som U.R. Amazing. Har hatt en sesong med litt stang ut. Kapasitetsmessig er han ikke dårligere, men skal lifte med og kjøre til slutt. Vanskelig å spå.

15 Annie's Boy/Eirik Høitomt

Tor Olaf Halle: - Vant samme løp i fjor og er i form. Galopperte seg vekk på Klosterskogen sist. Jeg tror vi har funnet årsaken til at dette skjer av og til. En typisk outsider som skal strekes om løpet garderes litt.

VIDAR HOP: – Har toppform og står spennende til. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

2140 m (volte) – Start kl. 15.22

1 Birk Faks/Vidar Hop

Vidar Hop: - Gikk et veldig bra løp som firer på Klosterskogen sist etter galopp. Har toppform og står spennende til. Han er en gardering i et litt åpent løp.

2 Tyrifaksen/Gunnar Austevoll

Ole-Christian Kjenner: - Har jeg kjørt hurtig med etter lang pause. Han har kjentes fin ut og møter vel forberedt. Var god til to strake seirer i vår og har bra kapasitet. Trippelaktuell på direkten om alt er som det skal. Heller ikke umulig på litt bred gardering.

3 Balder Tøffen S.K./Per A. Thuresson

Per Anders Thuresson: - Var positiv som treer i tøft lag i Årjäng sist. Var uheldig på Jarlsberg gangen før, der han galopperte i en trang situasjon i siste sving. Kan 1.28,5 i et glatt løp og står spennende til. Håper på en trippelplass. Jeg tviler på seier.

4 Odin Ø.K./Ole Johan Østre

Ole Johan Østre: - Var positiv treer første gang ut etter pause sist. Hadde godt av den gjennomkjøringen. Men han møter noen med mer fart i beina. Hardt å vinne. Kan kanskje snuse på siste trippel med klaff.

2160 m

5 Komnes Anna/Åsbjørn Tengsareid

Jan Rune Gaustad: - Gikk med punktert sulkyhjul i 1600 meter sist og var strålende som firer i mål. Ville minst vært toer uten det uhellet. Er litt kilen av seg og kan galoppere. Gjør hun det hun kan, med flyt på veien, duger hun. Går alltid til mål. En outsider.

6 Mjølner Marius/Jan Roar Mjølnerød

Ole-Christian Kjenner/stall Mjølnerød: - Skuffet sist og strever med å få ut det som gjorde at han vant seks løp tidligere i år. Formen er usikker, men kapasiteten stor. En liten outsider.

7 Kolbu Kæsj/Andre H. Stensen

André H. Stensen: - Gikk et bra løp i kulissene tross ingen premie sist. Formen virker å være på gang. Han har bra kapasitet. Kanskje hardt å vinne, men en trippelsjanse kan det være.

8 Waxen/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Har solid kapasitet og har blitt bedre for hver start nå. Minus med sporet, men på kapasitet er han på høyde med denne gjengen. Skal strekes, men møter sterkere motstand enn på lenge.

9 Bork Oda/Erlend Rennesvik

Anita V. Hagmann: - Spratt direkte bak bilen og var borte, første gang ut etter to måneders pause. Har gått fine løp tidligere i år. Volte er en fordel, og jeg synes ikke motstanden skremmer. En luring.

10 Bleke Gnisten/Lars Anvar Kolle

Geir Kihle: - Holder fin form, men møter gode konkurrenter og må ha klaff. Fornøyd med premie.

11 Torderud Stjernen/Lars B. Revheim

Lars B. Revheim: - Var god som toer sist og er i form. Er rask fra start og kan utnytte sporet i volten til en fin posisjon. Men han sliter med vinnerviljen. Kanskje trippelaktuell med maks klaff.

12 Løv Teddy/Ove Bakkevold Reime

Ove B. Reime: - Leverte sitt beste løp i karrieren til seier sist og har vunnet tre av sine fire siste. Står vanskelig til. Herfra kan det bli sjanseartet. Må muligens sette på sko foran nå. Har uansett litt ambisjoner.

13 Valle Gulla/Kristine Kvasnes

Kristine Kvasnes: - Har toppform, men står kjelkete til og møter noen bra. Tungt med tanke på seier. Kan være inne blant de fem første med klaff.

14 Ask Major/Tommy Fløysand

Tommy Fløysand: - Ble det feil for sist da vi ble sittende bom fast inn mot siste sving. Måtte via fjerdespor ut mot oppløpet og avsluttet veldig bra. Var overraskende fin første gang ut etter litt pause og liker seg bedre bakfra i rygger. Jeg tror vi kjemper om seieren med klaff.

15 Kaptein Kuling/Jan Rune Gaustad

Jan Rune Gaustad: - Har vært veldig god i det siste til to strake seirer. Liker seg best når han får angripe bakfra, så utgangsposisjonen er helt grei. Må selvsagt unngå skjær i sjøen. Klaffer det, kjemper han om seieren igjen. Strekes.

EIRIK HØITOMT: – Muligens amerikanervogn på nå. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

2140 m (auto) – Start kl. 15.44

1 Amazing Street/Åsbjørn Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Var god toer i kvalifiseringen og har vært bra lenge. Sporet er fint. Hun er rask fra start, men jeg er usikker på om vi greier teten, selv om det ville vært en fordel. Er uansett sikret en fin reise. Regnes som trippelaktuell og som en gardering.

2 Sabrina Frecel/Magnus T. Gundersen

Geir Vegard Gundersen: - Avsluttet enormt til seier sist i kvalifiseringen. Hun er fersk, men har gjort alt riktig så langt. Trener veldig fint. Må regnes fra et flott spor.

3 Another Creation/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Har hatt en flott sesong og står bra til. Men hun er avhengig av å få løpet sitt i rygg i det lengste. Kommer lukene til slutt da, speeder hun veldig fort. Møter noen i utvikling, men skal strekes tidlig.

4 Beak's Lively/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Var positiv og viste fremgang som treer i kvalifiseringen sist. Møter uansett for tøff motstand med tanke på noe mer enn en premie.

5 Sweet Lins/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Kjørte jeg nok litt sent med i kvalifiseringen. Forventer henne bedre nå, men det blir tøft å vinne. Kommer til å gjøre noen endringer. Muligens amerikanervogn på nå

6 Ira B.R./Thomas Mjøen

Thomas Mjøen: - Var vi fornøyde med i kvalifiseringen. Det er uansett for tøft imot i finalen. Får vi en premie, er det bra.

7 Catch A Volo/Vidar Hop

Vidar Hop: - Holder fin form og har bra kapasitet. Men sporet er sjanseartet og motstanden tøff. En premie er innen rekkevidde med klaff.

8 N.Y. Rosslyn/Per Oleg Midtfjeld

Geir Vegard Gundersen: - Ble hindret inn på oppløpet i forsøket. Formen er bra, men fra spor åtte er det premie som gjelder.

9 Lifestile/Geir Vegard Gundersen

Geir Vegard Gundersen: - Vant veldig lett i kvalifiseringen. Hun er best i rygg, så derfor ble det spor ni. Kjemper om seieren igjen, om det løser seg litt bakfra.

10 Quickstep d'Estino/Dag-S. Dalen

Grete Hansen: - Har vært bra i det siste og trener fint. Men hun møter gode hester nå og står i bakspor. Går uansett til mål, men en premie er bra.

11 Vicky Vici/Jomar Blekkan

Torkil Steinshaug: - Sporet er greit for hennes del. Satt bom fast i kvalifiseringen. Er på gang og har fin fart i beina. Kan kapre sist trippelplass med flyt underveis. Vel tøft med tanke på seier.

12 Vittoria B./Svein Ove Wassberg

Gaute Lura: - Er i utvikling og kan en del bedre enn vist. Nå ble det spor 12 med veldig gode hester foran. Med flyt på veien kan hun likevel snuse på siste trippel. Hardt med tanke på seier.

ØYSTEIN TJOMSLAND: – Gjør sitt siste løp i karrieren. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

1640 m (auto) – Start kl. 16.06

1 Kleppe Spødå/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Har stor fart, så sprint er et pluss. Har vært hakket bak de beste hittil, men utvikler seg hele tiden. Er en liten outsider.

2 Voje Maren/Lars Anvar Kolle

Jan Kristian Øverdal: - Holder veldig fin form og har fått et bedre spor. Har fart i kroppen, men vi er litt usikre når det gjelder sprint. Derfor er vi også usikre på startsiden. Når det er sagt er hun god nok. Klaffer det vår vei, er hun av dem som kan vinne. Strekes.

3 Hellin Victoria/Andre H. Stensen

André H. Stensen: - Går jevne, fine løp hele tiden og har fordel av sprint. Er så rask fra start at hun fort kan få en fin posisjon. Men det blir nok for tøft med tanke på seier. En fin premie er målet. Siste trippel er maks.

4 Komnes Borka/Stig Ingar Fossen

Stig Ingar Fossen: - Har galoppert vekk mye penger og kan galoppere igjen. Er god for en solid rekordforbedring om alt klaffer. Sprint og bilstart er en fordel, så vi brenner til. Slår normalt ikke de beste, men kan være trippelaktuell med maks klaff.

5 Dale Anne/Per Oleg Midtfjeld

Per Oleg Midtfjeld: - Var veldig god til seier i hoppe-Derby sist. Har ikke vært ute siden, men har fungert fint i et par hurtigjobb for meg. Men sprint er ingen fordel, og hun møter noen som har toppformen inne. Tredje-fjerdeplass er bra.

6 Pinsleterna/Ole Johan Østre

Ole Johan Østre: - Ble det litt feil for underveis sist. Var likevel toer i mål og var veldig bra. Tøffere imot nå. Jeg tviler på mer enn en bra premie.

7 Borkmira/Thomas Mjøen

Thomas Mjøen: - Var knallgod som treer i hoppe-Derby, men fungerte dårlig fra en vrien utgangsposisjon sist. Har slitt litt med en hov. Hun sjekkes opp i løpet av uka. Det er uansett en premie som gjelder fra et sjanseartet spor.

8 Eldoda/Tom Erik Solberg

Anders L. Wolden: - Er blant de fire-fem beste 4-årshoppene i landet og er i form. Spor ytterst bak bilen og sprint kan bli vanskelig, men kusken får bare kjøre til. Kommer hun ned i en fin, utvendig posisjon, er hun med dem. En tidlig gardering.

9 Alfa Betty/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Går fine løp hele tiden og er i form. Men sprint er ingen fordel, og det står noen veldig gode i første rekke. En fin premie er målet. Kanskje siste trippel med maks klaff.

10 Brenne Blesa/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Gjør sitt siste løp i karrieren. Hun har trent fint og vært på høyde med disse mange ganger tidligere. Har bra toppfart og bør strekes.

11 Nygaards Nena/Jan Roar Mjølnerød

Ole-Christian Kjenner: - Går fine løp og har fin form. Men fra dette sporet med de beste foran, blir det vanskelig. En fin premie er bra.

12 Alonso Jenta/Vidar Tjomsland

Ole Tom Nyborg: - Er i fin form og har fart nok i beina til å følge de beste i feltet. Det viste hun da hun vant kvalifiseringen til hoppe-Derby. Men sporet ødelegger. Hun er ikke som best når hun må gå i rygger. Seier blir derfor vanskelig. Kanskje siste trippel med flyt på veien.

HANS CHRISTIAN HOLM: – Vi prøver samme opplegg nå. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

2140 m (auto) – Start kl. 16.28

1 Riva Renn/Adrian Solberg Akselsen

Stian Eilefsen: - Holder veldig fin form og er så kjapp fra start at kusken får prøve fra start. Kommer hun foran skal hun sitte der. Men jeg tror det blir vanskelig å holde en feilfri Cry Wolf fra livet. Strekes om den garderes.

2 Impressive Choice/Hans Chr. Holm

Hans Chr. Holm: - Er i fin form, er rask fra start og har fått et bra spor. Tok tet fra spor fem bak bilen sist han gikk på Momarken og ledet hele veien. Vi prøver samme opplegg nå. Strekes.

3 Strong Case/Erlend Rennesvik

Anders L. Wolden: - Holder veldig fin form og vinner snart løp. Får ikke tet med Riva Renn i førstespor. Må derfor finne seg en fin posisjon. Klaffer det derfra og inn, er han en av dem som kan vinne. Ent tidlig gardering.

4 Laylock Classic/Dag-Sveinung Dalen

Trond Anderssen: - Går fine løp hele tiden og har et bra spor. Kan være trippelaktuell om det løser seg.

5 Knight Classic/Gunnar Austevoll

Trond Anderssen: - Viste fin form sist og duger i klassen om alt klaffer. Mange bra om beinet her. Kommer hun riktig til, kan hun kjempe høyt oppe. En strek for de som garderer bredt.

6 King N' Swing/Åsbjørn Tengsareid

Tor Olaf Halle: - Fullførte sterkt som firer etter tre runder i dødens på Klosterskogen sist. Nå setter vi på helstengt hodelag. Han er rask fra start, formen er bra og han duger i klassen. Strekes.

7 Backgammon/Eirik Høitomt

Gunnar Austevoll: - Ble det helt feil for da jeg kjørte ham på Åmål sist. Viste fin form med form med to strake seirer før det. Men han står sjanseartet til. Kanskje trippelaktuell med posisjonsklaff.

8 Tassen H./Andre H. Stensen

André H. Stensen: - Holder veldig fin form. Motstanden er også riktig, men sporet reduserer sjansene veldig mye. I utgangspunktet blir det å kjøre etter best mulig premie, men skulle det løse seg maksimalt, kan han dukke opp der fremme.

9 Le Rapide/Magnus Teien Gundersen

Magnus T. Gundersen: - Gikk et veldig bra løp til seier fra tet sist og er i form. Bakspor er et minus, da han er sprutredd. Er god nok på kapasitet, men er kun en outsider herfra.

10 Personal Goals/Per Oleg Midtfjeld

Per Oleg Midtfjeld: - Var god for meg da jeg kjørte ham i sommer. Har sett ham gå tre fine løp etter det. Men han står sjanseartet til. Først og fremst en fin premie som gjelder. Kanskje en outsider i trippelkampen, om det løser seg til hans fordel.

11 Noble Tile/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Ble det feil for på Åby sist. Har fått et dårlig spor, men møter riktig motstand. Det må uansett løse seg. Gjør det først det, kjemper han om seieren. En tidlig gardering og er den av våre tre jeg tror mest på.

12 Cry Wolf/Vemund Madsen Drolsum

Frode Hamre: - Er i form og går skoløs igjen. Er helt avhengig av tempo herfra. Får han det, kan han blande seg i striden, for selskapet er riktig. Outsider.

JOMAR BLEKKAN: – Tilhører de beste hoppene. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

2140 m (auto) – Start kl. 16.50

1 Alfa Lina/Lars-Erik Karlsson

Lars-Erik Karlsson: - Var veldig fin til seier i kvalifiseringen og alt seg bra ut hjemme. Hun er veldig rask fra start. Jeg kjører for tet. Kommer vi dit, skal vi sitte foran. Kommer til Norge med ambisjoner om å vinne løpet.

2 Stas Eldi/Per M. Hvattum

Per Morten Hvattum: - Har hatt en flott sesong med Kriterie-seieren som kronen på verket. Tapte for Nordli Alma i kvalifiseringen, men er god nok til å kjempe om seieren med maks klaff. Rygg på Alfa Lina i tet ville vært et fint opplegg. En tidlig gardering.

3 Brenne Berna/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Var bra sist og har vært topp tre i denne årgangen under hele sesongen. Fin trippelmulighet og bør med på gardering bak favoritten.

4 Norheim Borka/Svein Ove Wassberg

Øystein Tjomsland: - Travet et fint kvalifiseringsløp. Hun er litt bak de beste, men kjemper om en tredje- til femteplass med klaff.

5 Lille Frøken Støen/Tom Erik Solberg

Kristine Støen Kvivle: - Har vært litt syk og kom sent i gang. Begynner å komme i form nå, og hun gikk veldig bra som treer i kvalifiseringen. Mangler kanskje tøffheten som skal til, men vi håper på ytterligere fremgang.

6 Elsa/Jan Roar Mjølnerød

Ole-Christian Kjenner: - Går gode løp og er i form. Men det er noen for gode i mot med tanke på seier. En god premie er målet. Kanskje siste trippel.

7 B.B. Solrun/Erlend Rennesvik

Anders L. Wolden: - Trener veldig bra og har kapasitet som rekker. Men hun får det ikke ut i løp. Inntil det skjer, ligger vi lavt og er fornøyde med premie.

8 Sjø Stjerna/Vidar Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Er fersk i denne sammenhengen. En premie er målet.

9 Nordli Alma/Jomar Blekkan

Jomar Blekkan: - Bekreftet form da hun vant kvalifiseringen på Momarken sist. Tilhører de beste hoppene av 3-åringer i landet og har et bra spor. Men det er en viss galoppfare. Feilfritt kjemper hun i toppen. Strekes.

10 Nordsjø Vinni/Per Vetle Kals

Starter ikke.

11 Briskeby Anna/Olav Mikkelborg

Olav Mikkelborg: - Galopperte og tapte mye i kvalifiseringen. Satte likevel ny rekord og er i fin utvikling. Mye skal klaffe fra denne utgangsposisjonen. Men gjør det først det i et feilfritt løp, kan hun dukke opp på trippelen. En luring.

12 Dronning Af Sola/Johan K. Eriksen

Johan Kringeland Eriksen: - Har fin form og har fin fart i kroppen. Men fra dette sporet med de beste foran, er vi glade for en liten premie.

GEIR VEGARD GUNDERSEN: – Vår beste sjanse for dagen (om hesten sønnen Magnus Teien Gundersen kjører) Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

1640 m (auto) – Start kl. 17.10

1 Rebella Matters/Frode Hamre

Frode Hamre: - Har ingen mulighet til å svare Blueridge Sun fra innerspor på Momarken. Sprint er også mer fordel for den. Må komme ut i håp om dødens. Ikke umulig derfra. Formen er strålende, men hun er kun aktuell bak favoritten.

2 Delight Classic/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Er ei bra hoppe i fin utvikling. Står bra til, men møter kanskje noen som kan bli i tøffeste laget med tanke på seier. Men en trippelsjanse skal hun ha.

3 Dancing Queen/Lars Anvar Kolle

Frode Hamre: - Har ingen fordel av sprint og møter noen som blir for gode. Premie er bra.

4 Blueridge Sun/Magnus T. Gundersen

Geir Vegard Gundersen: - Leverer gode løp hele tiden. Hun er meget rask i vei og sprint er ikke noe minus. Hun var veldig fin i en baneøkt sist uke. Vår beste sjanse for dagen.

5 Catherine's Chic/Svein Ove Wassberg

Henry Rorgemoen: - Var god som toer sist og er i klar fremgang. Greier ikke å ta seg forbi Blueridge Sun på startsiden, men kjemper om seieren om hun får en fin posisjon underveis. Strekes.

6 Ilenna Bonanza/Per Oleg Midtfjeld

Per Oleg Midtfjeld: - Var god til seier sist og har bra form. Men vi har noen veldig gode på innsiden av oss. Kjører etter best mulig premie.

7 Dani's Princess/Gunnar Austevoll

Anne Grete Rasmussen: - Har fin form, men møter tøffe konkurrenter fra et dårlig spor. Fornøyd med premie.

8 Tiffany Yellow/Adrian S. Akselsen

Frode Hamre: - Møter noen som blir for gode fra et dårlig spor. Kun premieaktuell nå.

9 Lastsundayinmay/Erlend Rennesvik

Erlend Rennesvik: - Kommer ut etter litt pause, men trener fint i følge rapportene. Har kapasitet som rekker en bit, men har ingen fordel av bakspor da hun er litt sprutredd. De tøffeste konkurrentene står bedre til foran. Med klaff kan vi kjøre om tredje-fjerde,

10 I.D. Entity/Tom Erik Solberg

Marthe Wessel/stall Westergaard: - Fullførte godkjent til fjerde sist. Formen er fin, men hun står sjanseartet til med tøffe hopper foran. Kan kjempe om en trippelplass om det løser seg til hennes fordel underveis.

11 Wanda Classic/Dag-Sveinung Dalen

Trond Anderssen: - Underpresterte på Bjerke sist. Etterpå viste det seg at hun var forkjølet. Alt ser fint ut igjen nå, men sporet ble dårlig. En fin premie er målet.

12 Thankful/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Er i form, men står veldig vanskelig til her. Det må bli ekstreme tilstander i front for at vi skal kunne kjempe om seieren.

