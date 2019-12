Magnus Carlsen tok gull igjen – nå er han trippel verdensmester

MOSKVA (VG) For første gang på fem år kan Magnus Carlsen (29) igjen glede seg over å være verdensmester i alle de tre mest prestisjefylte sjakk-grenene samtidig.

Oppdatert nå nettopp

Hikaru Nakamura (32) fra USA fulgte nordmannen til døren i mandagens lynsjakk-VM, som måtte avgjøres med omspill.

– Det er en enorm lettelse. For å være helt ærlig, trodde jeg det var avgjort da jeg ledet med ett poeng og to runder gjensto, sier Carlsen til VG på vei gjennom katakombene i Luzjniki stadion.

– Det er godt å ha alle tre titlene igjen. Jeg har ventet lenge på det!

2014 var sist Carlsen vant gull i VM både i hurtigsjakk og lynsjakk. Mandag forsvarte han sin VM-tittel i lynsjakk på Luzjniki stadion i Moskva. Lørdag vant han også hurtigsjakk. Og han har vært verdensmester i den viktigste grenen, klassisk sjakk, helt siden 2013.

– De to mesterskapene i Moskva har nok en gang bevist at Magnus er i en egen liga. Han er målestokken, det vi bedømmer alle resultater fra. Det normale er at han vinner, det er sjokkerende om han skulle tape, sier Dirk Jan ten Geuzendam, redaktør for New In Chess, til VG.

– Jeg tror ikke det er noen annen spiller i feltet som virkelig setter seg ned med ambisjonen om å gå for en seier hver gang, fortsetter ten Geuzendam.

– Typisk var de to partiene som Hikaru Nakamura spilte mot Magnus i Moskva. Nakamura skal visstnok være en av sine viktigste rivalene, men tross hvitt prøvde han ikke en gang å slå Carlsen hverken i hurtigsjakk eller lynsjakk.

– Tre troner - dette gjør 2019 til et fantastisk år for Magnus, sier den spanske sjakkeksperten Leontxo Garcia, som jobber for El Pais.

– Dette er en av hans beste år – til tross for at det ikke har vært noen VM-match i klassisk sjakk i 2019.

– Med trippelkronen for andre gang nærmer han seg virkelig Garry Kasparov som tidenes mester. Seier i neste VM langsjakk vil føre ham forbi etter min vurdering, sier NRK-ekspert Torstein Bae til VG.

Den eneste av de fire FIDE-godkjente VM-titlene som Carlsen ikke innehar, er Fischer-sjakk, som ble spilt i Norge i november. Wesley So vant.

Carlsen var i ledelsen etter første dag og fortsatte å imponere mandag - til tross for tøffere motstand enn dagen før.

Parti 21: Yu Yangyi-Magnus Carlsen 1/2–1/2

Carlsen har hatt problemer med kinseren tidligere, og måtte denne gang nøye seg med remis.

Parti 20: Magnus Carlsen-Aleksandr Grisjtsjuk 1/2–1/2

Lynsjakk-eksperten var Carlsens motstander i det nest siste partiet. Nordmannen hadde et press, men det endte i remis.

– Jeg var nervøs for Grisjtsjuks mattmuligheter, sa Jon Ludvig Hammer på VGTV.

Parti 19: Alireza Firouzja-Magnus Carlsen 0–1

Firouzja tapte på tid. Først mente motstanderen at det var feil å gi nordmannen seieren, etter som han umulig kunne vinne. Men der er reglene klare. Derimot protesterte Firouzja etterpå fordi Carlsen kom med et utbrudd på norsk («faen») mot slutten av partiet. Men juryen bestemte at resultatet ble stående.

Parti 18: Magnus Carlsen-Vladimir Kramnik 1–0

Den russiske veteranen hadde ingen muligheter mot Carlsen.

– Perfekt gjennomført strategisk spill, fastslo Hammer på VGTV.

– Magnus spilte raskere og bedre, innrømmet Kramnik etterpå.

Parti 17: Jan-Krzysztof Duda-Magnus Carlsen 1/2–1/2

Etter 37 trekk var det klink remis. Akkurat det som Carlsen ville ha i dette partiet.

Parti 16: Magnus Carlsen-Daniil Dubov 1–0

Carlsens hjelper i siste VM-match måtte gi tapt.

– Dette her var veldig, veldig skummelt underveis. Nå har vi sett flere ganger på rad at Magnus har vært tregest i åpningen. Men Dubov må ha spilt noe feil her da han ble overivrig og ofret et tårn. Han trodde han skulle kunne matte sin motstander, sa Jon Ludvig Hammer på VGTV.

Parti 15: Maxime Vachier-Lagrave-Magnus Carlsen 1/2–1/2

– Ikke noe dårlig resultat av Magnus, men han presset i dette partiet, oppsummerte Hammer på VGTV.



Parti 14: Magnus Carlsen-Jan Nepomnjasjtsjij 1/2–1/2

– Nepo tilbyr remis, og det er jo kjempebra for Magnus som var under sterkt press, konkluderte Hammer på VGTV.

- Russeren var på et tidspunkt ett minutt bak på klokken, men skrudde på turboen i tide, og mot slutten var Magnus presset på både klokken og brettet.

Parti 13: Maksim Matlakov-Magnus Carlsen 0–1

– En oppvisning i forsvarsspill av Magnus, fastslo NRK-eksperten Torstein Bae.

– Skikkelig jojo-parti. Jeg tror ikke han hadde kontroll, mente Hammer på VGTV.

Publisert: 30.12.19 kl. 17:07 Oppdatert: 30.12.19 kl. 17:28

Mer om

Flere artikler