OPPVASK: Her, på Idrettens Hus i Oslo, holder Norges Idrettsforbund til.

NIF-varsler ble syk av mediekjøret: Vurderer søksmål mot aviskommentator

Den ansatte som varslet mot Marco Elsafadi (46) i Norges Idrettsforbund, beskriver de siste ukene som «absurde» og «jævlige».

– Jeg har blitt blåst i media og fremstilles på en måte som er både feil og svært belastende. Saken har fått en slagside som er helt absurd. I stor grad fordi jeg har ønsket å være lojal ved å ikke prosedere saken gjennom pressen, sier den ansatte til VG.

Hen snakket i dag først med TV 2 om varslersaken og sitt syn på det som har skjedd.

Saken startet i desember, da ansatte opplevde at Marco Elsafadi - som sitter i styret i NIF - anklaget vedkommende for ordrenekt. Med i telefonsamtalen var også Berit Kjøll.

Drøyt tre måneder senere har det blitt brukt 1,1 millioner kroner på advokathjelp i saken. Konklusjonen ble at ingen av partene har gjort noe galt i saken.

MØTTE VG PÅ GRAN CANARIA: Marco Elsafadi, her sør på øya denne uken.

Elsafadi har ikke deltatt på de siste styremøtene i NIF og gikk i går til frontalangrep på idrettspresident Berit Kjøll.

Den ansatte er på sin side sykemeldt.

Personen forteller om en enorm støtte fra administrasjonen i NIF. Men vedkommende er svært kritisk til hvordan informasjon om saken har blitt lekket til media.

Ved én anledning, tidlig på morgenen, fikk varsleren spørsmål fra NRK om hen hadde løst oppgaver knyttet til varslersaken selv.

– Da ble jeg uvel og dårlig. Det er rett og slett ikke riktig. Jeg ville ikke tatt i saken med ildtang. Jeg utførte kun mine ordinære oppgaver i tråd med arbeidsgivers forventninger, hevder den ansatte til VG i dag.

Varsleren valgte å forlate møtet hen deltok i.

– Da fikk jeg vite at NRK lurte på om det var riktig at jeg hadde forlatt møtet. Det var helt galskap og opplevdes absurd. Det var som om NRK satt rundt møtebortet vårt. Da fikk jeg galopperende puls, livsfarlig høyt blodtrykk og ørebetennelse. Det er ståa hos meg nå. Det er det mest jævlige jeg har blitt utsatt for, sier vedkommende..

Sportsredaktør i NRK, Espen Olsen Langfeldt, sier de sitter på dokumentasjon på at vedkommende har utført oppgaver knyttet til varselet.

– Vi har hele tiden vært opptatt av å belyse Norges Idrettsforbund håndtering av varselet, og mener vi har gjort det vi kan for å beskytte varslers identitet, sier Langfeldt til VG.

Varsleren er også svært kritisk til Dagbladet-kommentator Esten O. Sæther.

Sæther har stilt spørsmål ved om varlingsinstituttet har blitt misbrukt i en form for maktkamp - for å fremme egen politikk.

– Man blir jo først lynforbanna, før man ser det absurde i påstandene. Sæther lirer av seg konspirasjonsmotiver og tillegger meg noe som ikke har rot i virkeligheten. Jeg er en ærlig og åpen person, som ønsket å si fra om noe jeg mener var kritikkverdig. Derfor varslet jeg. Jeg ville statuere et eksempel om at «sånn oppfører man seg ikke». Men jeg fikk aldri noen beklagelse, og da utviklet saken seg. Dessverre.

– Jeg vurderer et søksmål mot Sæther, rett og slett fordi det han har skrevet er så injurierende. Han sier han reiser prinsipielle spørsmål, men det er bare en finurlig måte å snakke seg bort på, legger varsleren til.

DAGBLADET-KOMMENTATOR: Esten O. Sæther.

– Dette har ingenting å gjøre med konspirasjonsteorier, sier Esten O. Sæther til VG.

Han mener dette gjelder en konkret prinsipiell utfordring. Altså hvorvidt en administrativt ansatt bruker varslingsinstituttet i uenighet med de styrerepresentanter som skal kontrollere dem.

– Hvis man gjør det over tid, vil man egentlig angripe et idrettsdemokrati fordi man vil kunne skjule politiske uenigheter bak bruken av varslingssystemer, sier Sæther og fortsetter:

– Idrettens egen advokat stopper jo saken. Saken er avfeid som varslingssak. Da er det grunn til å diskutere dette som prinsipp. Jeg har ikke skrevet noe om varslerens følelser. Men vi må kunne diskutere prinsippet.

– Vedkommende sier hen vurderer søksmål mot deg. Hva er din reaksjon på det?

– Det kan jeg ikke skjønne. Jeg har skrevet at man skal ta det opp som det prinsipielle problemet det er. Hvis det skal være ulovlig, virker det helt underlig.

I HARDT VÆR: Idrettspresident Berit Kjøll.

Tilbake til varsleren:

– Du følte deg anklaget for ordrenekt. En del som leser om denne saken opplever kanskje ikke det som en vanlig varslersak, men heller noe som kunne vært løst over en kopp kaffe?

– Jeg vil ikke kommentere det. Det er også andre sider av denne saken, som jeg har opplyst om i Grimstad-rapporten. Jeg registrerer hva som kommer fra den ene siden og vil ikke kommentere dette, sier varsleren.

– Vil du tilbake i jobben din?

– Jeg er glad i jobben min, og jeg mener at jeg har en viktig jobb i norsk idrett. Så det er intensjonen, ja. Men det er noen forutsetninger som må på plass. Dette er jo et skrekkeksempel på hvordan slike saker ikke skal håndtere. Det kan ikke lekkes informasjon til media for eksempel, sier den ansatte.

Vedkommende sier at hen har stått i krevende situasjoner tidligere i livet.

– Men jeg har aldri vært borti maken til dette. Nå må jeg komme meg på beina igjen, sier personen.

Varsleren fikk en beklagelse av NIF-ledelsen under «Åpen Time» - et møte med media - i går, torsdag:

– Jeg vil på vegne av idrettsstyret rette en unnskyldning til varsler for den belastningen vedkommende er påført i denne sammenhengen, sa visepresident Vibecke Sørensen.