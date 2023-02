VANT: Magnus Carlsen gikk seirende ut av årets første Champions Chess Tour-turnering.

Magnus Carlsen vant årets første Champions Chess Tour-turnering

Magnus Carlsen knuste Hikaru Nakamura og vant med det årets første Champions Chess Tour-turnering.

Carlsen fikk en god start på fredagens Grandfinale da han vant det første hurtigsjakkpartiet overlegent med hvite brikker.

Nordmannen opparbeidet seg gradvis en stor fordel, som Nakamura til slutt måtte bukke under for etter 50 trekk.

De to sjakkprofilene spilte remis i de tre neste partiene, noe som sikret Carlsen turneringsseieren.

Turneringen er den første i sitt slag i 2023.

Nakamura slo Wesley So i semifinalen, etter at So tok seg til den gjennom å vinne taperrunden mot Arjun Erigaisi tidligere torsdag.

Etter to remispartier, ble det seier til Nakamura etter armaggedon, og dermed ble det nytt gjensyn med Magnus Carlsen.

Turneringen blir spilt etter det nye formatet gjennom et dobbelt utslagssystem.