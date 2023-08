Celine Borge fikk lite til å stemme i Skottland.

Borge misset cuten i Skottland

Golfproffen Celine Borge (24) slet stort og får ikke helgespill i LPGA-turneringen i Skottland etter å ha vært ti slag over par etter to runder.

Det var sju slag opp til cutgrensen i turneringen som spilles på linkbanen i Ayrshire i Skottland. Borge var hele sju slag over par etter den første runden og hadde en stor jobb foran seg i kampen om å få spille de to siste rundene.

På runde to fortsatte problemene, og selv om Tønsberg-jenta pyntet på scoren med to birdier, endte hun dagen på tre slag over par. Hun hadde bare ti av 141 spillere bak seg på resultatlisten.

Borge kom til turneringen i Skottland med to strake 3.-plasser i bagasjen. Først ble hun og tyske Polly Mack nummer tre i en lagturnering, før 24-åringen forrige helg klinket til i majorturneringen Evian-mesterskapet. Det førte til at hun hoppet 112 plasser på verdensrankingen.

Borge har spilt inn om lag 5,6 millioner kroner i sin debutsesong på LPGA-touren. Hun er den første norske kvinnen til å etablere seg på den amerikanske topptouren siden Suzann «Tutta» Pettersen.