England-stjerne legger seg flat etter utvisning: − Jeg er veldig lei meg

Englands landslagsprofil Lauren James (21) fikk marsjordre etter en stygg stempling mot Nigeria i fotball-VM. Nå beklager 21-åringen hendelsen.

NTB

James fikk direkte rødt kort da hun bevisst tråkket på ryggen til Michelle Alozie. Tirsdag formiddag tok sistnevnte den engelske spilleren i forsvar.

– Ta det med ro alle sammen. Vi spiller på den største scenen. Fotball handler om lidenskap, ukontrollerbare følelser og øyeblikk. All respekt til Lauren James, skrev Alozie på X , tidligere Twitter.

Se situasjonen øverst i saken.

RØDT KORT: Lauren James har beklaget etter at hun fikk rødt kort for denne situasjonen.

Kort tid etter tok også James bladet fra munnen.

– All mulig kjærlighet og respekt til deg. Jeg er veldig lei meg for det som skjedde. Det å spille for og med mine engelske lagvenninner er alltid en ære, og jeg lover at jeg kommer til å lære av dette, svarte den engelske stjernespilleren.

Tross utvisningen reddet de engelske kvinnene avansementet til kvartfinale mot Colombia. Den må James stå over, og den 21 år gamle Chelsea-spilleren risikerer også å måtte sone flere kamper dersom Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) bestemmer seg for å utvide suspensjonen.