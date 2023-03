Christer Paulsen i Vipers legger seg langflat etter den siste ukens oppstyr. Her fra NM-semifinalen mellom Byåsen og Vipers for en uke siden.

Vipers-topp innrømmer at han ikke ble hacket: − Jeg gjorde en grov feil

Vipers Kristiansands salgs- og markedssjef Christer Paulsen legger seg flat etter at en meldingsutveksling om en Byåsen-spiller ble kjent tidligere i uken.

Det var i et kommentarfelt på Facebook etter kampen mellom Vipers og Byåsen at spillere og dommere fikk høre det av Paulsen og arrangementsansvarlig Aleksander Kristiansen i Vipers.

Paulsen kalte blant annet en av Byåsen-spillerne for «ho feite til Byåsen». Etter at det ble kjent, bedyret Paulsen at han hadde blitt hacket.

Det tilbakeviser han fredag i en pressemelding.

– Jeg gjorde en grov feil og fulgte opp med en grov feil til, sier Paulsen i en pressemelding, gjengitt av Nettavisen.

– Til enkeltpersonen det gjelder, til Vipers, til Byåsen, til dommerne, til supportere og støttespillere, til hele Håndball-Norge: Unnskyld, unnskyld, unnskyld, legger han til.

Daglig leder Per Geir Løvstad i Vipers sier at saken er et «alvorlig tillitsbrudd», men at det ikke får konsekvenser for arbeidsforholdet.

Paulsen krøp til korset torsdag etter at klubben var ferdig med å undersøke saken.

– Jeg skrev noe som jeg ikke står inne for, og som jeg har unnskyldt direkte til den det gjelder. Da jeg ble konfrontert med hva jeg hadde skrevet, var det så flaut at jeg valgte den feige veien bort fra situasjonen. Jeg fikk panikk, legger Paulsen til.

