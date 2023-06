Søndagens fellesstart i sykkel-NM blir kortet ned med tre kilometer grunnet løypevaktmangel. Her er et bilde fra sykkel-NM i Kristiansand i fjor. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Fellesstarten i sykkel-NM kortes betydelig ned grunnet vaktmangel: − Synd

Arrangørene av sykkel-NM har sett seg nødt til å redusere søndagens fellesstart for menn med 36 kilometer som følge av mangel på løypevakter.

Det opplyser rittleder Fredrik Galta til NTB.

Løypeendringene medfører at tre kilometer av rundløypa i sentrum av Sandnes må tas bort.

– Vi har ikke klart å skaffe det nødvendige antallet vakter for en trygg gjennomføring av rittet. Vi fant ut at vi måtte gjøre noe, og da måtte vi ta sentrumsdelen på tre kilometer bort. Det var den minste biten med desidert flest vakter. Nesten 50 prosent av vaktbehovet var på en veldig liten del av løypa, sier Galta til NTB.

Ifølge rittlederen har man klart å beholde 90 prosent av løypa, men start og målgang blir ved Sandnes Arena i stedet for i sentrum. Rittlederen skulle helst vært foruten endringene.

– Det er selvfølgelig synd at det ikke løste seg med vakter. Det var dumt at vi måtte ta bort sentrumsdelen. Likevel er vi sikre på at det blir et bra NM, og at det blir en god gjennomføring, sier Galta.

For en del år siden ble det innført et krav om at samtlige vakter må ha gjennomført et nettbasert kurs. Det Galta omtaler som «avanserte» løypevakter må også gjennom et klasseromskurs.

– Det positive er at de vet mer om hva de skal gjøre, og det merker vi at har en positiv effekt. Selv om det er et ekstra hinder for å få vakter, sier rittlederen.

Søndagens fellesstart-rundløype blir dermed på 15,4 kilometer, ikke 18,4 kilometer som først oppsatt. Den skal sykles tolv ganger i eliteklassen for menn.

Kvinner junior skal kjøre løypa fire ganger, mens både menn junior og kvinner elite skal gjennomføre sju runder.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post