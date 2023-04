I MÅL: Carlo Holse redder poeng for Rosenborg.

Holse reddet tannløst Rosenborg på overtid

LERKENDAL (VG) (Rosenborg – Sandefjord 1–1) Rosenborg leverte en svært svak kamp mot Sandefjord, men godt inn på overtid scoret Carlo Holse og hindret et skrekkresultat.

Kjernen buet på laget da laget takket for støtten. For selv om uavgjorten ble sikret i de siste minuttene av kampen, så kommer ikke hjemmelaget utenom at de leverte en usedvanlig svak kamp.

Rosenborg-spillerne fikk også intens pipekonsert da de gikk i garderoben til pause. For hjemmelaget leverte en fryktelig dårlig første omgang på Lerkendal. Én avslutning på mål, et relativt ufarlig skudd fra distanse, var det nærmeste RBK kom.

Sandefjord produserte heller ikke all verden, men de var effektive da de fikk sjansen. Aleksander Ruud Tveter fikk spilt ballen ut til Fréderic Bikoro, som plasserte ballen i det nærmeste hjørnet fra rundt 10 meter.

– Jeg synes vi får en bra start, og føler vi har kontroll, men de siste 30 minuttene er horribelt. Vi må spille mer og tøre mer. Jeg forstår ikke hva vi holder på med, sa Rosenborg-spiller Carlo Holse til TV 2 i pausen.

Like før pause satte Filip Ottosson knottene i ansiktet på Markus Henriksen. Rosenborg-spilleren ble liggende og begynte å blø fra hodet.

TRØKK: Markus Henriksen fikk seg en skikkelig smell.

Flere mente Ottosson var heldig som slapp unna med kun gult kort, spesielt med tanke på at Kevin Krygård på Haugesund fikk rødt kort mot Stabæk, i en veldig lignende situasjon.

– Det er helt uvirkelig. En ting er at det er et vanskelig regelverk, men man må dømme det samme på samme situasjon. Det er det som blir så feil. Her er det to nesten identiske situasjoner, ikke fortell meg at de er veldig annerledes, tordnet TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Både Oscar Aga og Agon Sadiku kom inn på spissplass i løpet av andre omgang, og begge fikk gode muligheter. Først headet Aga like utenfor, og så fikk Sadiku mulighet fra kloss hold, men headingen hans gikk over.

På overtid fikk Aga en kjempemulighet, men skuddet ble reddet.

Fire minutter på overtid satte Carlo Holse inn 1–1 og hindret et skrekkresultat for Rosenborg.