VILL JUBEL: Josh Windass og resten av laget feirer foran fansen.

Windass gjentok historien: Ble matchvinner og sikret opprykk for Sheffield Wednesday

Josh Windass ble helten da han sikret 1-0-seier for Sheffield Wednesday etter 123 minutter mot Barnsley i opprykksfinalen til Championship. Dermed fulgte han i fotsporene til sin far.

NTB

Dermed er Sheffield Wednesday klar for mesterskapsserien etter to sesonger i League One.

Etter 49 jevnspilte og målfattige minutter fikk Barnsley seg et skikkelig skjær i sjøen da Adam Phillips ble utvist etter å ha bommet på ballen da han skulle sende den videre, og heller traff Lee Gregory.

Sheffield Wednesday evnet likevel ikke å trenge gjennom Barnsley-forsvaret, og lagene måtte dermed ut i ekstraomganger.

To minutter inn i 2. ekstraomgang trodde Will Vaulks at han hadde sendt Sheffield Wednesday i ledelse, men jubelen stoppet da det viste seg at Jack Hunt, som spilte han opp, ble avvinket for offside.

Tre minutter på overtid i den andre ekstraomgangen kunne likevel Sheffield-supporterne slippe jubelen løs da Windass satte inn vinnermålet.

Sheffield Wednesday tok seg til opprykksfinalen på Wembley etter de snudde fra 0-4 til 5-5 og vant over Peterborough på straffer, mens Barnsley sikret seg finalebillett etter de vant 2-1 over Bolton.

Fra før var Plymouth og Ipswich klare for mesterskapsserien etter de endte som nummer én og to i League One denne sesongen.