Kommentar

«Tar en Erna» mot toppen

Den tidligere Arbeiderparti-politikeren Zaineb Al-Samarais kamp for å bli idrettspresident minner litt om det vi ser fra Høyre i rikspolitikken.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Om få dager er en snodig valgkamp over i norsk idrett. Absolutt alt tyder på at utfordreren knuser Berit Kjøll og overtar det fremste tillitsvervet i landets største folkebevegelse. Nyheten om at Norges Friidrettsforbund støtter Kjøll er sikkert kjærkommen for den sittende presidenten, men hun fremstår uansett sjanseløs når alle stemmene skal telles.

Til makten kommer Zaineb Al-Samarai nesten uten å ha blitt stilt et eneste kritisk spørsmål i det offentlige rom. Mens Berit Kjøll er blitt kronisk konfrontert med at det er uro i styret hun leder, har et helt opplagt tema fått lite oppmerksomhet:

Kan det være slik at det ikke bare er Berit Kjølls skyld at det er «strekk i laget» i idrettsstyret?

Det er vel ikke utenkelig at samarbeidsforholdene også påvirkes av at et styremedlem lenge har hatt ambisjoner om å overta styrelederens jobb?

Til helgen overtar trolig Zaineb Al-Samarai som idrettspresident etter Berit Kjøll.

Hva som har skjedd i lukkede rom er det bare de som var til stede som kan vite sikkert, og kandidatene har ulike oppfatninger om hvordan oppspillet til valget har vært.

Men sett utenfra virker mye av historiefortellingen om presidentkampen i overkant ensidig og forenklet.

Flere av aktørene i idretten har brukt et ønske om ro som argument for et skifte. Da er det litt rart at ikke flere sider av saken har vært tydeligere problematisert, også med tanke på hvordan spillet i kulissene har vært.

Uansett tyder nå alt på at misnøyen med Kjøll er såpass utbredt at Al-Samarai får lett match på idrettstinget.

Selv om det selvsagt også er mange forskjeller, er det nærliggende å trekke en parallell til det partipolitiske bildet her til lands for øyeblikket.

Mens Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre har slitt med den ene vanskelige saken etter den andre, har det ledende opposisjonspartiet sittet usedvanlig stille i båten.

Når så du sist at Erna Solberg ble ordentlig utfordret og stilt til veggs i en vanskelig sak?

Effekten på målingene har vært klare over tid. Arbeiderpartiet er i krise, mens Høyre ser ut til å hente en betydelig politisk gevinst på erkerivalens vanskeligheter.

Ikke minst har strømprisene ridd regjeringspartiet som en mare. Men selv om Erna ikke har noen bedre strømsvar enn Jonas, har hun trolig profittert på krisen.

Zaineb Al-Samarai har holdt en lav profil i kontroversielle saker, og har vel så langt knapt uttalt seg om et eneste spørsmål som kan oppfattes som omstridt. Det har kanskje ikke bygget kandidaturets egenart så mye, men hun har samtidig unngått å skaffe seg uvenner i idrettsbevegelsen. Den strategien har vist seg å være effektiv.

Hvordan det blir når hverdagen kommer og Al-Samarai selv skal stå i front, blir derimot et annet spørsmål. Da er det hun selv som kommer til å bli avkrevd svar i vanskelige spørsmål.

Uavhengig av hvem man vil ha i presidentvervet, er det for prosessens del synd at det ikke skjedde litt før.