EXIT: Casper Ruud tapte United Cup-kampen mot Matteo Berrettini natt til tirsdag.

Ruud-tap mot Berrettini – Norge slått ut av United Cup

(Casper Ruud – Matteo Berrettini 4–6, 4–6) (Ulrikke Eikeri – Lucia Bronzetti 2–6, 5–7) Casper Ruud gikk på et raskt tap i strake sett mot italienske Matteo Berrettini. Heller ikke Ulrikke Eikeri kunne sørge for norsk jubel i Australia.

NTB

Berrettinis seier ga Italia en 3-0-ledelse over Norge og sikret at de ender på toppen av gruppe E i turneringen. De møter enten Polen eller Sveits på onsdag.

– Casper er en supersolid spiller. Han har forbedret seg så mye det siste året, så jeg visste at jeg måtte spille på mitt beste, sier Berrettini, ifølge nyhetsbyrået AP.

Ruud slo Berrettini to ganger i 2022. I finalen i Gstaad og i kvartfinalen i US Open. Likevel var det Berrettini som startet best og vant kampen i løpet av 1 time og 26 minutter.

Ulrikke Eikeri fikk det heller ikke til å stemme da hun tapte 2-6, 5-7 mot Lucia Bronzetti natt til tirsdag.

Dermed vant Italia hele 4–0 over Norge, etter at de ledet 2–0 etter mandagens kamper.

Tidligere har ATP Cup vært startskuddet på en ny tennissesong. Den har blitt erstattet av en ny landslagsturnering, og forskjellen fra tidligere er at United Cup er blandet med kvinner og menn.

Norge er ute av turneringen allerede i gruppespillet, der det også ble 1–4-tap mot Brasil.