LANSERT MED BRASK OG BRAM: Her poserer NFF-president Lise Klaveness og Harald Strømme fra selskapet bak MyGame med kameraene som er utplassert i norske idrettsanlegg.

Filmer norsk breddeidrett med kameraer på Ukrainas svarteliste

Selskapet som har levert kameraer til MyGame og norsk idrett står på den samme boikottlisten som Freia-eier Mondelez.

Kortversjonen Kinesiske Hikvision har levert kameraer til strømmetjenesten Mygame, som filmer norsk breddeidrett.

Ukrainske myndigheter har satt Hikvision på en boikottliste og mener selskapet bidrar til Russlands krigsøkonomi.

Stortingspolitiker Grunde Almeland (V) kritiserer Hikvisions kobling til Russland og overgrep mot uigurene i Kina.

Hikvision nekter for å ha solgt utstyr til det russiske militæret og hevder produktene er for sivil bruk.

Mygame-direktør Lars Setsaa sier selskapet allerede er i gang med å fase ut Hikvision som kameraleverandør. Vis mer

Det er ukrainske myndigheter som har utarbeidet en liste over selskaper som hevdes å bidra til den russiske krigsmaskinen i landet.

Det har skapt storm rundt den norske sjokoladeprodusenten Freia den siste uken.

Men på listen står også det kinesiske kameraselskapet Hikvision.

Ifølge ukrainske myndigheter bidrar også selskapet inn i den russiske krigsøkonomien:

«Hikvision tilbyr Russland viktige varer som gjør at den russiske militærindustrien kan fungere, og at krigen kan fortsette. [ ...] Inntektene til Hikvision i Russland økte med 42 prosent idet fullskalakrigen startet i 2022. Netto overskudd økte med 1526 prosent. Antall ansatte i selskapet ble doblet», heter det i den ukrainske boikottlisten.

Hikvision har også levert mange av kameraene som er montert i norske idrettshaller som ledd i strømmetjenesten Mygame.

Stor avtale med idretten

Seks norske særforbund, inkludert Norges Fotballforbund, håndballforbundet og ishockeyforbundet, har inngått et samarbeid med selskapet Mygame om strømming av breddeidrett.

OMSTRIDT: Dette er et Hikvision-kamera som er plassert ut i et idrettsanlegg i Oslo.

Strømming av dem under 18 år er satt på vent etter flere kritiske saker i media. Norges idrettsforbund har satt ned et utvalg som i disse dager jobber med spørsmålene.

Stortingspolitiker Grunde Almeland (V) har vært svært kritisk til de kinesiske kameraselskapene Hikvision og Dahua. Bakgrunnen har vært koblingen til påståtte overgrep mot uigurene i Kina

– Nå vet vi altså at selskapet også opererer i Russland, bidrar inn i den russiske krigsøkonomien og dermed er med på å bidra til at Russland evner å opprettholde krigføringen sin, sier han.

VENSTRE-POLITIKER Grunde Almeland (bak) stilte spørsmål til Emilie Enger Mehl om saken.

– Tidligere i år spurte jeg justis- og beredskapsministeren om vi har en nasjonal oversikt over bruken av overvåkningsteknologi fra Hikvision og Dahua på offentlige bygg og offentlig rom, noe hun ikke hadde. Når jeg nå er blitt gjort oppmerksom på at selskapet også står på Ukrainas liste over krigssponsorer synes jeg ikke behovet for å vite dette har blir noe mindre, legger Almeland til.

Nekter

VG har konfrontert Hikvision med at selskapet står på boikottlisten til Ukraina. I en uttalelse fra en talsperson for selskapet, videreformidlet av et norsk konsulentselskap, understrekes det at alle produktene til Hikvision er produsert til sivil bruk.

«Hikvision fordømmer på det sterkeste enhver mulig bruk av vårt utstyr på uautorisert vis. Selskapet har aldri solgt utstyr til det russiske militæret», heter det i uttalelsen.

Les også Datatilsynet setter foten ned for strømming av barneidrett: – Mange bekymrede foresatte Datatilsynet tar grep og gjør det i praksis umulig å strømme barneidrett i Norge.

VG har tidligere omtalt hvordan selskapet er koblet til menneskerettighetsbrudd i Kina. Selskapet er forbudt i offentlige bygg i England og står på sanksjonslister i både USA og India.

MyGame-direktør Lars Setsaa sier i dag at selskapet har besluttet at de ikke lenger vil bruke Hikvision som kameraleverandør.

«Vi fattet denne beslutningen tidligere i vår i forbindelse med en gjennomgang av våre tekniske og redaksjonelle rutiner. Hikvision er det mest brukte sikkerhetskameraet i Norge, og brukes på en rekke offentlige bygg i hele landet, men vi ønsker at publikum skal oppleve at det er trygt å følge våre sendinger. Da er vi avhengige av at seerne har tillit til teknologien vi bruker», skriver Setsaa i en e-post til VG.

Han legger til at Hikvision-kameraer som er montert i norske idrettshaller vil fases ut etter hvert.

Flere dropper kameraene

Norges største bank, DNB, har både selv droppet bruk av kameraer fra det kinesiske selskapet Hikvision i egen virksomhet etter en sikkerhetsvurdering – og satt Hikvision på en svarteliste over selskaper DNB ikke investerer i.

Selskapet Avarn Security – tidligere kjent som NOKAS – gjennomførte for to år siden en egen gransking av Hikvision. Det resulterte i at selskapet stanset alle salg av kameraer fra den kinesiske produsenten til nye kunder.

På Thon-hoteller over hele landet er det fortsatt Hikvision-kameraer i bruk. Men konserndirektør Morten Thorvaldsen opplyser til VG at selskapet stanset innkjøp av nye kameraer fra den kinesiske produsenten for to og et halvt år siden.

Hikvision er dermed i ferd med å fases ut også hos Thon.

Samtidig har Oslo kommune satt i gang en juridisk utredning for å se hvilke muligheter de har til å demontere strømmekameraer som er satt opp i offentlige idrettshaller i hovedstaden – uten at kommunen har gitt sin godkjennelse til dette.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post