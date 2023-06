United-fan arrestert etter bruk av provoserende drakt

En Manchester United-fan bar en drakt som tilsynelatende hånet de 96 ofrene etter Hillsborough-tragedien i 1989.

Bildet av en United-fan med en drakt med påskriften «97 - Not enough» har blitt arrestert av London-politiet, mistenkt for ordensforstyrrelser. Det skriver politiet på Twitter.

Supporteren hadde på seg drakten på vei til FA-cupfinalen. Og ikke nok med at laget hans tapte mot byrival City, mannen ble altså ført bort og arrestert.

Bildet av ryggen på mannen ble spredt på sosiale medier, hvor mange ba om at mannen måtte arresteres.

Grunnen til at så mange ble frastøtt er at påskriften refererer til Hillsborough-tragedien, da 96 Liverpool-supportere ble klemt ihjel under semifinalen i FA-cupen. Liverpool er som kjent Uniteds erkerival, i tillegg til de blå fra Manchester.

De siste årene har enkelte av United-fansen brukt tragedien til å rakke ned på Liverpool, og utskudd blant Liverpool-fansen har svart med å bruke flystyrten i 1958, da åtte Manchester United-spillere døde.

I fjor høst måtte United-manager Erik Ten Hag og Liverpool-manager Jürgen Klopp rykke ut for å be om slutt på den usmakelige trenden supporterne imellom.

De tidligere Liverpool-profilene John Aldridge og Stan Collymore er blant dem som har reagert med avsky etter å ha sett bildet av mannen med 97-drakten.

– Dette har ikke noe med å være supporter å gjøre, det er å ha feire en tragedie som fortsatt i dag sårer så mange, skriver Collymore på Twitter.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post