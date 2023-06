FÅR SELSKAP: Phil Mickelson var en av de første stjernene som sa ja til LIV Touren. Nå slår LIV Touren seg sammen med PGA Touren og Europa-touren.

Golf-sjokket skaper reaksjoner: − En av de tristeste dagene i historien for profesjonell golf

Sammenslåingen mellom PGA Touren og LIV Touren får flere golf-spillere til å riste på hodet.

Mackenzie Hughes, canadier ranket som nummer 67 på PGA Touren, i verden skriver dette på Twitter:

– Ingenting er som å finne ut gjennom Twitter at vi slår oss sammen med en tour vi sa vi aldri skulle gjøre det med.

Rivaliseringen mellom PGA Touren og den Saudi-Arabia-eide LIV-touren har vært stor. Derfor kom det som en overraskelse da det tirsdag ble kjent at turneringene slår seg sammen.

Også europatouren slår seg sammen med de to organisasjonene. Flere har kritisert de spillerne som tidligere har valgt å gjøre overgang til LIV Touren, med bakgrunn i menneskerettighetsbruddene i Saudi-Arabia.

Info Derfor er LIV Tour kontroversiell LIV Tour er finansiert av det saudiarabiske regimet.

De er blant annet beskyldt for drapet på den kritiske journalisten Jamal Khashoggi.

Ifølge en rapport fra The Indinpendent har kvinnerettighetsforkjempere og politikere blitt seksuelt trakassert, torturert og drept i saudiarabiske fengsler.

Homofili er ikke lov i Saudi-Arabia, og man kan risikere fengselsstraff og opp mot 1000 piskeslag.

Saudi-Arabia beskyldes for sportsvasking ved å bruke store pengesummer på idrett. Landet ønsker å arrangere fotball-VM i 2030. Vis mer

Amerikanske Michael Kim, ranket som nummer 75 i verden, virker ikke å forstå noe.

– Hva i helvete foregår? Veldig nysgjerrig på hvor mange personer som visste om denne avtalen. Rundt 5–7 folk? Spillerne styrer organisasjonen, ikke sant?, skriver Kim på Twitter.

Brandal Chamblee, tidligere PGA Tour-spiller og nå kommentator, sukker.

– Jeg fikk fullstendig sjokk. Og etter sjokket ga seg, ble jeg utrolig skuffet. Det er en av de tristeste dagene i historien for profesjonell golf, sier Chamblee til Golf Channel.

Den amerikanske spilleren Dylan Wu reagerer også.

– Fortell meg hvordan Jay Monahan n Jay Monahan nPGA Tour-sjefenærmest fikk en forfremming til å bli sjefen for all golf i verden ved å gå tilbake på alt han har sagt de to siste årene. Hykleri. Skulle ønske golf funket sånn. Jeg antar at pengene alltid vinner, skriver Wu.

GOLF-TOPP: Jay Monahan, som er sjef for PGA Touren.

PGA Tour-sjefen Jay Monahan forstår at det blir reaksjoner. I et intervju med avisen The Independent forteller han om samtaler med PGA-spillere som har vært opphetet.

– Hver gang jeg har sagt noe, har jeg sagt det med den informasjonen jeg hadde på det tidspunktet. Jeg sa det som en som prøvde på å konkurrere på vegne av PGA-touren og våre spillere, sier Monahan ifølge NTB.

– Jeg forstår kritikken, men omstendighetene endrer seg og jeg tror at vi må se på det store bildet som har ført fram til denne avgjørelsen, sier Monahan.

Monahan røper at det kan bli aktuelt å kompensere spillere som Tiger Woods og Rory McIlroy. De har tidligere takket nei til LIV og dermed store pengesummer.

– Det er tid for å vurdere alle alternativ, også om spillerne som tok imot penger fra LIV skal betale dem tilbake.

Norges store golfstjerne Viktor Hovland, som sist helg vant The Memorial, har ikke uttalt seg offentlig etter nyheten tirsdag.

Phil Mickelson, som har vunnet seks major-turneringer og var en av de første stjernene som ble med på LIV-turneringen, mente derimot at tirsdagens nyhet var «kul». USAs tidligere president Donald Trump roste også sammenslåingen.

Det svenske golfforbundet kuttet i fjor alle bånd med Henrik Stenson, etter at han takket ja til LIV Touren.

