NY REMIS: Magnus Carlsen greide heller ikke tirsdag å vinne et langsjakkparti i Norway Chess.

Nok en remis for Magnus Carlsen – seierssjansen i Norway Chess er borte

Magnus Carlsen så ut til endelig å vinne et langsjakkparti i årets utgave av Norway Chess, men han rotet det bort og spilte remis mot Alireza Firouzja.

NTB

Etter å ha tapt åpningspartiet mot Fabiano Caruana hadde Carlsen i fem runder på rad spilt remis og deretter vunnet i armageddon. Etter tirsdagens parti er hans tid som regjerende mester i turneringen over.

– Nei, det er ikke så mye å si, var alt en tydelig skuffet Carlsen sa i TV 2-intervju rett etter partiet.

Han skal for sjette gang på rad i aksjon i armageddon, men etter å ha vunnet Norway Chess fire år på rad er det klart at han ikke vinner årets turnering.

Poengberegningen i turneringen gjør at han er for langt bak lederen to runder før slutt. Seier i langsjakk gir nemlig tre poeng, mens remis og armageddonseier gir halvannet poeng.

Partiet mot Firouzja gikk svært langsomt innledningsvis. Etter en times spill var det utført bare sju trekk.

Da Carlsen en halvtime senere dukket opp i «skrifteboksen», var det notert 11 trekk. TV 2-computeren viste et lite overtak til Firouzja, men Carlsen smilte.

– Nå er jeg veldig fornøyd med meg selv. Jeg tror jeg står veldig godt posisjonelt, sa han.

– Men jeg har tatt feil før, la han til.

Etter hvert var datamaskinene enige med den tidligere verdensmesteren, men på tampen kom feilene som ødela.

Første gang oppdaget ikke Firouzja feilen og greide ikke å utnytte den, men så misset Carlsen igjen. Da så partiet en stund ut til å ende med seier til motstanderen, men Firouzja misset også i sluttspillet, og etter 52 trekk og over tre timer endte det med remis.