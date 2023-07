KJÆRLIGHET: Linda Caicedo etter å ha satt inn 2–0 mot Sør-Korea.

Caicedo (18) var kreftsyk – scoret i VM

(Colombia – Sør-Korea 2–0) Linda Caicedo (18) var syk med kreft for tre år siden. På tirsdag scoret hun i Colombias VM-seier

18-åringen, som spiller for Real Madrid i klubbhverdagen, fastsatte resultatet til 2–0 med fem minutter igjen av første omgang. Da hadde Catalina Usme sendt laget i føringen fra straffemerket ti minutter tidligere.

Lysglimtet for Sør-Korea var at 16-åringen Casey Phair ble byttet inn da det gjensto tolv minutter. Dermed ble hun i en alder av 16 år og 26 dager tidenes yngste spiller i et VM for kvinner. Rekorden tilhørte Ifeanyi Chiejine, da hun fikk debuten sin for Nigeria mot Nord-Korea tilbake i 1999. Hun var på det tidspunktet 16 år og 34 dager.

Det var drøyt 24.000 tilskuere som så kampen i Sydney. Colombia ligger som toer i gruppe H bak Tyskland. De sistnevnte vant 6–0 mot Marokko i sin første kamp i mesterskapet.