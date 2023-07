NRK erfarer at flere av landslagsspillerne skal være misfornøyde med Hege Riise og resten av hennes team.

NRK: Deler av VM-troppen misfornøyd med landslagssjef Hege Riise

AUCKLAND (VG) Flere av de norske spillerne i VM-troppen skal være kritiske til landslagssjef Hege Riise og hennes støtteapparat, skriver NRK lørdag formiddag.

Kanalen erfarer at deler av spillergruppen blant annet har reagert på manglende kampledelse, utydelige beskjeder, stillhet i garderoben og for få konkrete grep.

– Det som skjer i garderoben, er internt. Der skal det være takhøyde. Vi er mange trenere som gir beskjeder og har ikke hørt noe annet, så kan ikke svare mer på det, svarer Hege Riise på NRKs opplysninger.

Frida Maanum deltok også på pressekonferansen lørdag.

– Jeg føler at energien er god nå. Åpenbart har vi vært sammen her lenge, men energien er høy både på og utenfor banen. Energien er ganske god, sier Maanum.

De siste dagene har vært preget av bråket rundt Caroline Graham Hansens utblåsning etter 0–0-kampen mot Sveits, der stjernen ble vraket. Dagen etter ba hun om unnskyldning.

Se Grahams Hansens unnskyldning her:

På pressekonferansen lørdag fikk Riise spørsmål om den påståtte interne konflikten og hvordan dette påvirker omdømmet til laget.

– Det er ikke vanskelig å si at det ikke har noen positiv virkning. Vi ønsker å fremstå som ærlige og hardtarbeidende kvinner som er her, og en samlet gjeng. Vi er det nå, og vi har renset alt vi trenger å rense. Vi har en viktig kamp i morgen og det er det som står på agendaen for oss, hevder Riise.

I etterkant av åpningstapet mot New Zealand sa målvakt Aurora Mikalsen at det gikk rolig for seg i pausen.

– Det var ikke noe høyt fyringsnivå da, egentlig, sa Mikalsen til NRK.

Kaptein Maren Mjelde forteller at spillerne måtte be trenerne om forslag til løsninger underveis i kampen mot New Zealand.

– Jeg merker at vi spør og prøver å finne ut av ting. Jeg synes at vi spillere sammen med trenere vet at vi ikke var bra nok og var gjerne litt på defensiven, sier midtstopperen.

Forsvarskollega Mathilde Harviken har på sin side ingenting å utsette på landslagsledelsen.

– I pausepraten i garderoben føler jeg det har vært konstruktivt. Jeg er fornøyd med tilbakemeldingene vi får, og så handler det om at vi spillere tar det litt mer til oss og presterer bedre, understreker 21-åringen.