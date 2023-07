Kneskade-marerittet fortsetter for England – Walsh i tårer

(England – Danmark 1–0) England viste en helt annen side av seg selv da de kjørte over Danmark. En stor nedtur var likevel skaden til Keira Walsh (26).

England overbeviste ingen da de kun vant 1–0 mot Haiti i den første gruppespillskampen. Mot Danmark viste de derimot langt bedre takter.

Kun drøye fem minutter tok det før Lauren James (21) på nydelig vis satte inn ledermålet. Fra rundt 20 meter brukte hun innsiden av foten og curlet ballen i det lengste hjørnet.

James er lillesøsteren til Chelsea-spiller Reece James (23). Etter at seieren var i boks la storebroren ut et bilde av de to som barn, sammen med en melding om at han var stolt av lillesøsteren.

Mindre hyggelige bilder for England var det da Keira Walsh ble liggende og holde seg til kneet etter en vridning. Ut fra bildene kunne det se ut til at Walsh sa: «Jeg har tatt kneet», da lagvenninnene Lucy Bronze og Georgia Stanway kom løpende bort.

Med tårer i øynene ble stjernespilleren fraktet av banen på båre. Med tanke på det hun sa til sine lagvenninner kan man mistenke at Barcelona-spilleren røk korsbåndet.

RETURNERTE: Keira Walsh kom tilbake til benken i andre omgang på krykker.

England har slitt stort med kneskader på deres stjernespillere. Hverken Beth Mead, Fran Kirby eller Leah Williamson er en del av VM-troppen – alle på grunn av kneskader.

Begge lag skapte sjanser i andre omgang, men det ble ikke flere scoringer og England står dermed med seks poeng etter de to første kampene. Danmark står med tre poeng. Haiti og Kina er de to siste lagene i gruppen. De møtes 13.00 på fredag, begge står med null poeng før oppgjøret.

England har aldri vunnet VM før, men vant EM på hjemmebane i fjor.