KAN SMILE HELE VEIEN TIL BANKEN: Viktor Hovland var blant idrettsutøverne i Norge med høyest inntekt i 2020.

Dette tjente Norges største idrettsstjerner

Kristian Nergaard, Magnus Carlsen og Viktor Hovland topper inntektslisten for de beste aktive idrettsutøverne i 2020.

Publisert: Nå nettopp

Det viser skattelistene for fjoråret.

Listen er basert på VGs kåring av Norges hundre beste idrettsutøverne i 2020.

I fire strake år har sykelisten Alexander Kristoff toppet listen over de norske idrettsutøverne med høyest inntekt, men nå er det seileren Kristian Nergaard som ligger øverst av de aktive utøverne.

59-åringen tok sin tiende VM-tittel i januar 2020 da han gikk til topps i 5,5 meter-VM i Australia med mannskapet Anders Pedersen og svenske Johan Barne. Bæringen står oppført med 34,6 millioner kroner i inntekt for 2020.

Den høye inntekten kommer dog ikke fra idretten, men fra jobben i Bama. Kristian Nergaard er eier av selskapet sammen med sine søsken Vibeke og Peder, samt styreleder i investeringsselskapet Banan II.

VERDENSMESTER: I seiling – og eier i Bama – Kristian Nergaard.

Nergaard hadde toppet listen over Norges best betalte aktive idrettsutøvere også i 2019, men der var ikke seileren oppført siden han ikke nådde opp på VGs topp 100 kåring for det året.

På VGs kåring for 2020 endte Nergaard som nummer 80 etter VM-gullet i Australia.

Alexander Kristoff – som hadde toppet listen i fire strake år – er også dyttet ut av pallen, til tross for et inntektshopp. I 2020 hadde han 12,5 millioner kroner i inntekt, mens inntekten var 8,4 millioner kroner i 2019.

I 2020 syklet rogalendingen for UAE Team Emirates. Sesongens høydepunkt kom da han vant åpningsetappen av Tour de France, og fikk ikle seg den gule ledertrøyen. Den beholdt han i én etappe.

Sjakkspiller Magnus Carlsen er blant de som er foran Kristoff på listen nå. 30-åringen hadde i 2020 en inntekt på 30,9 millioner kroner. I 2019 var han oppført med 900.000 kroner i inntekt på skattelisten.

Golfspiller Viktor Hovland er også å finne på pallen. 24-åringen fra Oslo står med 16 millioner kroner i inntekt for fjoråret, mens han bare sto oppført med 836.000 kroner i 2019.