Hovland vant stjerneturneringen til Tiger Woods: − En klasse helt ut av en egen verden

Viktor Hovland (24) tok sin tredje seier for året etter en forrykende avslutningsrunde i Hero World Challenge.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Oppdateres!

I turneringen som arrangeres av Tiger Woods og med en rekke av verdens største stjerne til stede, var det Viktor Hovland som herjet søndag kveld.

– Jeg tenkte ikke at en seier ville være veldig sannsynlig, men jeg vet at denne golfbanen er utfordrende. Du kan gjøre mange birdier, men det er også lett å gjøre bogeyer og dobbeltbogeyer. Jeg visste at hvis jeg gikk en god runde, så kunne alt skje, sier Hovland i et intervju vist på Eurosport Norge.

– Det er veldig kult at det er Tigers turnering. Det er kult å være med og å vinne den.

Nordmannen lå på en delt tredjeplass før den siste runden, og halvveis på runden hadde han spilt seg opp til delt ledelse.

Det gode spillet fortsatte på de siste ni hullene, hvor han langt på vei avgjorde turneringen med eagle-eagle-birdie på hull 14–16.

Med det skaffet han seg en ledelse på tre slag før de siste to hullene. Dermed tålte han også en bogey på både hull 17 og 18, og vant med ett slag foran Scottie Scheffler.

– Det er vidunderlig det her. Det er bare å gratulere nok en gang. Det er like vilt hver eneste gang, sier Eurosport-kommentator Henrik Bjørnstad.

– Han viser en klasse helt ut av en egen verden, sier Bjørnstad.

KLATRER OPPOVER: Viktor Hovland vil gå opp til en sjetteplass på verdensrankingene etter seieren.

Nordmannen gikk den avsluttende runden seks slag under par, og endte totalt 18 slag under par.

Hovland har dermed vunnet to turneringer på rad, etter at han i november vant Worldwide Technology Championship at Mayakoba. Hovland har tidligere i år også vunnet BMW International Open.

Hero World Challenge står oppført i kalenderen til PGA-touren, men regnes ikke med i statistikken som en seier på PGA-touren. Det deles heller ikke ut poeng i FedEx-cupen, men turneringen gir poeng på verdensrankingen og Hovland vil klatre opp til en sjetteplass på verdensrankingen. Hovland får 1 millioner amerikanske dollar for seieren, tilsvarende 9,18 millioner norske kroner.

SEIER: Viktor Hovland sammen med caddie Shay Knight.

Kun 20 spillere var med i turneringen, men det var til gjengjeld noen av verdens største stjerner som hadde tatt turen til Bahamas. 14 av spillerne som er topp 20 på verdensrankingen var med og foruten Henrik Stenson, som vant turneringen i 2019, er alle spillerne topp 50 i verden.

Før den siste runden så det ut til at Collin Morikawa hadde full kontroll på seieren. Verdenstoeren lå fem slag foran nærmeste konkurrent – seks slag foran Hovland – men hadde en fæl avslutningsrunde og falt ut av seierskampen.

Hovland har tre seirer på PGA-touren tidligere i karrieren.

PS! Turneringen ble sendt på GolfTV, Discovery+ og Eurosport Norge.