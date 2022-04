Jostein Gundersen ordnet 2–2 for Tromsø på tampen.

Overtidsmål reddet poengdeling for Tromsø

(Aalesund – Tromsø 2–2) Sigurd Haugen fikk det endelig til å stemme foran mål og scoret to ganger, men Aalesund greide uavgjort 2–2 mot Tromsø, som utlignet på overtid.

Haugen banket inn mange mål i treningskampene før sesongen, men sto uten nettkjenning i Eliteserien før kampen mot Tromsø. 18 minutter ut i oppgjøret satt ballen endelig i nota for spissen, da han klinte til fra like utenfor sekstenmeteren og sendte en markkryper i mål.

Sakarias Opsahl vartet opp med mål og assist for Tromsø for en uke siden, og midtbanespilleren fulgte opp med en nydelig scoring tidlig i 2. omgang mot Aalesund. Skuddet fra 20 meter suste inn i nettet bak AaFK-keeper Sten Grytebust.

Men Haugen var ikke ferdigscoret for dagen og var sikker alene med keeper da Aalesund kontret etter 68 minutter.

Men da det så ut til at Aalesund skulle sikre sesongens andre trepoenger, scoret Jostein Gundersen på overtid for «Gutan».

Skuffet Haugen

Tomålsscorer Haugen var veldig nedfor etter at Gundersen snøt ham og Aalesund for seieren. Haugen ble byttet ut like før slutt og måtte skuffet se fra sidelinjen at han likevel ikke ble matchvinner.

– Det var grusomt å se på. Jeg hadde en kjempegod følelse når jeg gikk av der, så det var jævlig frustrerende, sa tomålsscorer Haugen til Discovery etter kampen.

Han stusser også over at laget hans ikke fikk frispark i forkant av utligningen til Tromsø.

– Alle på vår benk synes det var kontakt. Det er klink frispark. Det er farlig spill, kanskje rødt kort også. Det er en dommertabbe dessverre, sa Haugen.

Fornøyd målscorer

Tromsøs første målscorer, Sakarias Opsahl, var langt mer fornøyd etter kampen enn Haugen.

– Vi skulle gjerne ønske at vi hadde tatt alle tre poengene, men når kampen ble som det ble, sier vi oss fornøyde med ett poeng.

I tillegg til ett poeng kunne Opsahl også ta med seg mål i andre kamp på rad takket være kremmerhuset i starten av 2. omgang. Scoringen var langt vakrere enn målet mot HamKam sist.

– Det var litt bedre nå enn forrige gang. Jeg fikk et fint treff og fikk skutt fint i steget, så det er deilig, sa Opsahl om målet.

Aalesund spiller borte mot Odd neste helg, mens Tromsø tar imot Sarpsborg hjemme på Alfheim.