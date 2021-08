TAP: Casper Ruud tapte mot Stefanos Tsitsipas. Foto: VALENTIN FLAURAUD / AFP

Seiersrekken til Ruud brutt – tapte mot verdenstreeren

(Stefanos Tsitsipas – Casper Ruud 6–1, 6–4) Etter 13 strake seirer sa det stopp for Casper Ruud (22). I møte med Stefanos Tsitsipas (23) våknet han i det andre settet etter å ha blitt utklasset i det første, men han måtte til slutt gi tapt for verdenstreeren.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Nå nettopp

For første gang var Casper Ruud klar for en kvartfinale i en Masters 1000-turnering, men 22-åringen var sjanseløs i kampen mot verdenstreer Stefanos Tsitsipas.

Grekeren vant de fem første poengene i kampen og til slutt settet 6–1.

I det andre settet ble det jevnere og Ruud fikk muligheten til å bryte Tsitsipas’ serve i grekerens første servegame. Tsitsipas reddet seg inn og de to fulgte hverandre tett, men på stillingen 4–4 brøt Tsitsipas serven til Ruud. På stillingen 5–4 kunne Tsitsipas dermed serve hjem seieren. Grekeren leverte varene og vant det andre settet, og dermed kampen, 6–4.

Ruud har vært i strålende form de siste månedene og vant tre ATP 250-turneringer på rad i løpet av tre uker i juli.

Han tok med seg den gode formen inn til hardcourt-sesongen, men Stefanos Tsitsipas ble altså en for stor utfordring for nordmannen, som med det tapte sin første singlekamp siden han røk ut av Wimbledon 30. juni. Ruud hadde vunnet 13 kamper på rad før tapet mot Tsitsipas.

Casper Ruud slo Stefanos Tsitsipas i strake sett under Masters 1000-turneringen i Madrid tidligere i år, en seier pappa Christian Ruud kalte sønnens største seier i karrieren.

Greske Tsitsipas var da rangert som nummer fem i verden, men har siden klatret helt opp til tredjeplass, blant annet etter at han tok seg til finalen i French Open, hvor han tapte i fem sett mot Novak Djokovic.

Ruud har selv gjort rankingbyks de siste månedene, og er oppe på tolvteplass i verden før ukens Masters 1000-turnering i Toronto.

Til tross for at det ble tap i kvartfinalen, ligger Ruud an til å klatre opp til en ellevteplass på verdensrankingen – noe som vil nordmannens beste plassering i karrieren. Neste uke skal Ruud spille Masters 1000-turneringen i Cincinnati, mens sesongens siste Grand Slam-turnering, US Open starter 30. august.

