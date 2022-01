KAN TRENE SOM NORMALT: Også spillere på nest øverste nivå i fotball kan trene som normalt etter tiltakene som ble presentert av regjeringen torsdag kveld.

Regjeringen åpner opp for mer av toppidretten

Brann og resten av Obos-ligaen får også trene som normalt fra fredag. Det åpnes også opp for både barne- og ungdomsidretten og breddeidretten.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Regjeringen kunne torsdag kveld fortelle at de nå letter på coronatiltakene i Norge, tiltak som gjelder fra midnatt natt til fredag 14. januar.

Der ble det blant annet åpnet for større deler av toppidretten.

I en pressemelding skriver regjeringen at de utvider definisjonen av toppidrett, noe som gjør at lag som «i hovedsak består av profesjonelle og semiprofesjonelle spillere og støtteapparat, som for eksempel nivå 2 i håndball og ishockey og nivå 3 i fotball herrer» nå også vil gå under unntaket for toppidretten. Dermed har man gått tilbake til den tidligere definisjonen av toppidrett, som gjorde at man fikk gjennomført nasjonale serier i 2020 og 2021.

For arrangementer innendørs oppjusterer man det maksimale antallet personer som kan være til stede fra 20 til 30 for arrangementer uten faste tilviste plasser, og fra 50 til 200 for arrangementer med tilviste plasser.

– I tillegg så jobber vi nå med løsninger for å kunne tilpasse antallsbegrensningene bedre til størrelsen på lokalene. Målet er at vi på konsertarenaer eller i idrettshaller kan slippe inn flere. Fagetater har fått i oppdrag å sikre et forsvarlig opplegg for dette, og vi kommer tilbake til dette – forhåpentligvis allerede i neste uke, sier kulturminister Anette Trettebergstuen.

De gjeldende antallsbegrensningene sier at det ved offentlige arrangementer utendørs er 100 personer for arrangementer uten fast tilviste plasser og 600 for arrangementer med faste tilviste plasser (fordelt på tre kohorter).

ÅPNER OPP: Både for barne- og ungdomsidretten og breddeidretten blir det lettelser.

Regjeringen åpner også opp i barne- og ungdomsidretten og breddeidretten.

Alle barn og unge under 20 år kan gjennomføre trening og øvelser som normalt. Ved aktivitet innendørs anbefales det å begrense gruppen til omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort.

Arrangementer for barn og unge kan gjennomføres innendørs med deltagere fra ulike steder. For individuelle idretter anbefales det å begrense størrelsen på konkurransene. Lagidretter anbefales fortsatt å vente med turneringer, større stevner og cuper.

– Det betyr for eksempel at håndballaget kan spille kamp, og at korpset kan ha konsert, sier kulturministeren.

– Utendørs er det ingen avstandsbegrensninger, og man kan nå gjennomføre for eksempel cuper, turneringer, skirenn, konserter og forestillinger som samler barn og unge fra ulike steder, sier Trettebergstuen.

For voksne over 20 år fjernes også flere av tiltakene.

For voksne er det ingen begrensninger for aktivitet utendørs. Ved aktivitet innendørs er det anbefalt at det blir holdt én meters avstand, og at det ikke er flere enn 20 i hver gruppe. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for to meters avstand, skriver regjeringen i en pressemelding.

Det har vært knyttet stor spenning til de nye coronatiltakene til regjeringen. Landslagssjefen for herrelandslaget i fotball, Ståle Solbakken, har tidligere i uken vært klar på at han forventet at den profesjonelle idretten ville bli beskyttet, samtidig som han ønsket at det ble åpnet opp for barne- og ungdomsidretten og breddeidretten i større grad.

Siden de forrige coronatiltakene kom 15. desember, har toppidretten kunnet foregå som normalt, men med en smalere definisjon av toppidrett enn tidligere. For lagidretter har det kun vært den øverste divisjonen på seniornivå som har kunnet utøve idrettene sine som normalt, noe som blant annet førte til at Brann – som rykket ned til Obos-ligaen etter 2021-sesongen – ikke fikk lov til å trene med kontakt.

Da Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet klokken 17.00 publiserte det faglige grunnlaget for rådene de hadde gitt til regjeringen, ble det klart at de hadde gått inn for enkelte lettelser for både barne- og ungdomsidretten og for breddeidretten.

Helsedirektoratet skrev samtidig at «det vurderes nå at toppidretten kan utøves mer normalt for flere utøvere og at den reguleres ved eventuelle smitteutbrudd», og påpekte samtidig at det var opp til regjeringen å komme med den endelige avgrensningen av toppidrett.