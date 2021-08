ANSIKT TIL ANSIKT: Casper Ruud møtte formspiller og hardcourt-glade Reilly Opelka under ATP Masters 1000-turneringen i Cincinnati forrige uke.

Ruud om den merkelige kampen: − Han prøvde åpenbart ikke

Da Casper Ruud på sterkt vis beseiret formspiller Reilly Opelka i forrige turnering var det på ingen måte resultatet som stjal overskriftene. Nå omtaler Ruud selv kampen som en av karrierens rareste.

– Det er nok ganske høyt oppe på lista over de rareste tenniskampene jeg har spilt, sier Ruud til VG om da han møtte Opelka i solsteiken under ATP Masters 1000-turneringen i Cincinnati.

Hva er en ATP Masters 1000-turnering? Dette er ATP-tourens ulike turneringstyper: ATP 250: De lavest rangerte turneringene på ATP-touren. Seier gir 250 poeng.

ATP 500: De nest lavest rangerte turneringene på ATP-touren. Seier gir 500 poeng.

ATP MASTERS 1000: De nest høyest rangerte turneringene på ATP-touren. Seier gir 1000 poeng.

GRAND SLAM: Årets fire største turneringer: Australian Open, French Open, Wimbledon og US Open. Seier gir 2000 poeng. Vis mer

For da de to kamphanene møttes ble åpningssettet et jevnspilt bikkjeslagsmål som den 23 år gamle amerikaneren vant med minst mulig margin etter 1 time og 5 minutters spill.

Nettopp derfor hevet mange øyenbrynene da Snarøya-gutten gruste motstanderen 6–0 på bare 19 minutter i det påfølgende settet.

Óg merkeligst av alt: Det så ikke ut som Opelka forsøkte å vinne settet engang.

Se situasjonen her:

– Han prøvde åpenbart ikke

Med sine 211 centimetere deler Opelka tittelen som tidenes høyeste tennisspiller på ATP-touren.

Amerikaneren er kjent for å trives svært godt på underlaget hardcourt. Mye på grunn av sin oppsiktsvekkende høyde og knallharde serve.

Det var derfor naturlig å heve øyenbrynene da den nesten 30 centimeter lavere grusspesialisten Ruud vant hele 6–0.

STORVOKST FORMSPILLER: Reilly Opelka (t.h) er nummer 25 på verdensrankingen og tok seg nylig til sin første ATP Masters 1000-finale i Toronto hvor han måtte gi tapt for sin overmann Daniil Medvedev (t.v)

– Det er ikke ofte man slår Opelka 6-0 i et sett, og det er det ikke sikkert noen vil klare det de kommende årene heller for å si det sånn, sier Ruud til VG før han peker på kampens vendepunktet:

– Da jeg brøt hans første servegame i andre sett tror jeg energien gikk litt ut av ham. Han prøve åpenbart ikke hundre prosent etter det, sier Ruud som mener det hele var en taktisk prioritering:

– Han tenkte at å klare å krige seg tilbake i denne varmen blir kanskje litt for energitappende og hvis man på en måte «bruker opp» unødvendige krefter så kan det bli skjebnesvangert for et tredje og avgjørende sett.

Óg et tredje og avgjørende sett ble det. Etter at 6–7 til Opelka i åpningssettet hadde blitt fulgt opp av Ruuds overlegne 6–0 i andre sett, var man tilbake til de hardbarkede og jevne duellene i tredje sett.

– Gjennomskuet du Opelkas taktikk underveis, eller kom det overraskende på at han var tilbake for fullt i det siste settet?, spør VG.

– Vi fikk en liten pause etter det andre settet hvor vi fikk skiftet alt av klær. Det var fryktelig varmt der og man svetter gjennom alt av sko, sokker og klær, så jeg var forberedt på at han kom til å komme ut igjen i hundre prosent - så akkurat det ble jeg ikke noe overrasket over, svarer Ruud.

Taktikkeri eller ei, den merkelige kampen endte i et tie-break hvor Snarøya-gutten gikk seirende ut. Senere i turneringen sa det dog stopp mot mannen som fikk hendene på trofeet, Alexander Zverev.

VANT TURNERINGEN: Zverev ble både Ruuds, og alle andres, overmann i ATP Masters 1000-turneringen.

Respektløst, ufint og veldig sjeldent

Tenniskommentator i Discovery+, Svein-Espen Lindås Olsen, kommenterte oppgjøret som han underveis beskrev som «en av de rareste tennismatchene jeg har sett».

– Er det vanlig å bruke en sånn taktikk?, spør VG.

– Nei. Det er på ingen måte vanlig. Men vi har sett det fra enkelte spillere som for eksempel Nick Kyrgios og Fabio Fognini, men jeg vil ikke si det er vanlig, sier tenniskommentatoren til VG.

Han mener nemlig Opelka slapp billig unna, og viser til en regel kalt «tanking»:

– «Tanking» betyr at man kan få en advarsel for å bevisst ikke gjøre sitt beste. Jeg synes han burde fått en sånn advarsel, selv om det er veldig sjeldent man ser spillere få sånne advarsler.

– Mener du en slik taktikk er usportslig?

– Det er jo et diskusjonstema det da. Jeg vet ikke om man kan kalle det usportslig, men jeg vil kalle det dét, sier Lindås Olsen og begrunner:

– Det er respektløst overfor tilskuerne som kommer for å se tennisspillerne gjøre sitt beste og det er ufint overfor motspilleren som prøver å spille sitt beste.