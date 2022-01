I SLAG: Magnus Carlsen fotografert i Tata Steel Chess lørdag.

Prestisjeseier til Carlsen - historisk ener

(Fabiano Caruana-Magnus Carlsen 0–1) Magnus Carlsen (31) er vinner av Wijk aan Zee-turneringen for åttende gang. Det er en historisk prestasjon.

Avgjørelsen i prestisjefylte Tata Steel Chess 2022 falt på imponerende vis lørdag. Han vant med svarte brikker mot sin tidligere VM-motstander Fabiano Caruana.

Etter at partiet mellom Richard Rapport og Andrej Esipenko hadde endt med remis, kunne Carlsen nøye seg med remis for å avgjøre turneringen. Men nordmannen ville svært gjerne vise muskler og vinne.

Carlsen skulle opprinnelig ha møtt Daniil Dubov søndag, men partiet er avlyst og Carlsen gitt walk-over fordi russeren har testet positivt for corona. Dubov fremholdt lørdag at han har hatt en negativ test - men arrangøren står på sitt at Daniil Dubov er ute av turneringen.

Wijk aan Zee-turneringen har vært spilt helt siden 1938 og de fleste av de store stjernene har vunnet i den forblåste nederlandske byen - men Carlsen står med desidert flest seirer med sine åtte, bare en delt. Viswanathan Anand er nummer to med fem seirer, tre av dem delte. Fire mann har fire seirer: Levon Aronian, Max Euwe, Viktor Kortsjnoj og Lajos Portisch. Garry Kasparov har imidlertid klart noe som Carlsen ikke har klart: Tre seirer på rad (1999, 2000 og 2001).

Carlsens seiersrekke i Wijk aan Zee er imponerende:

2008: Delt seier med Levon Aronian.

2010: Seier alene.

2013: Seier alene.

2015: Seier alene.

2016: Seier alene.

2018: Seier alene.

2019: Seier alene.

2022: Seier alene.

GODT KJENT: Magnus Carlsen deltok første gang i Wijk aan Zee i 2004 - og har spilt i A-klassen siden 2007.

Wijk aan Zee-turneringen er helt spesiell for Magnus Carlsen, fordi det var på mange måter der eventyret startet i 2004 da han som 13-åring fikk 10,5 av 13 mulige poeng i turneringens C-gruppe. Etter seieren mot nederlenderen Sipke Ernst, som den gang var nesten dobbelt så gammel, brukte Libomor Kavalek i Washington Post første gang uttrykket «sjakkens Mozart» om Magnus Carlsen.

Magnus Carlsen vant altså C-gruppen i 2004, i 2005 endte han på 11. plass i B-gruppen, og i 2006 kvalifiserte han seg til A-gruppen ved å komme på delt 1. plass i B-gruppen. Siden har han ikke sett seg tilbake.

Han får gode startpenger for å delta, mens det er mer beskjedne pengepremier. Hvor mye dette er, ikke kjent.

Selv om én dag gjenstår av turneringen, er nordmannen allerede vinner etter som han søndag skulle ha møtt Daniil Dubov. Men russeren er ute av turneringen etter å ha testet positivt på corona.

– Det er ikke noe gøy å få poeng på den måten, jeg vil mye heller spille, sa Magnus Carlsen til TV 2 fredag.

Fredag ble det klart at Dubov har testet positivt, og hans tre siste motstandere får dermed seier uten å spille. Den angivelig negative testen lørdag endrer ifølge arrangøren ikke på det.

Fabiano Caruana prøvde febrilsk å forsvare seg til remis lørdag, men Carlsen satte alle kluter til.

– Caruana blir torturert, fastslo Maud Rødsmoen som ekspert på TV 2-sendingen. Hennes kollega Jon Ludvig Hammer uttrykte gang på gang hvor imponert han var over Carlsens spill mot Caruana.

Tata Steel Chess i Wijk an Zee er helt spesiell, fordi det er hele 14 deltakere som møtes én gang, altså totalt 13 runder.