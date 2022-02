RIVALER: Under en «bonde-dag» i Norway Chess 2017 var Sergej Karjakin (t.v.) og Magnus Carlsen lagkamerater.

Putin-vennen Karjakin slår tilbake mot Carlsen: − Heldig som bor i Russland

Putin-vennen Sergej Karjakin (32) slår fredag morgen tilbake mot Magnus Carlsen (31) etter at verdensmesteren torsdag kveld hadde uttalt seg kritisk om den russiske invasjonen i Ukraina.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Etter å ha kommet til finalen i den pågående digitale Champions Chess Tour-turneringen uttalte Carlsen til TV 2:

– Når du representerer et land som gjør så mye rart som Russland gjør, så blir det mange oppturer og nedturer. Både de russiske spillerne og jeg mener at å invadere et annet land er noe du ikke bør gjøre. Jeg må gjøre mitt beste. Jeg er heldig som bor i et land der det er fred og ro.

Uttalelsen ble lagt ut på Twitter at sjakk-eksperten Tarjei J. Svensen. Det har gitt følgende svar fra Karjakin fredag morgen:

– Så heldig jeg er som bor i Russland.

Sergej Karjakin er i en spesiell situasjon som kommer fra Krim og tidligere representerte Ukraina, men som – lenge før den russiske annekteringen - byttet til Russland.

Karjakin har aldri lagt skjul på sin støtte til den russiske presidenten. Etter VM-matchen i 2016, der han tapte etter omspill mot Carlsen, ble han medlem av et spesielt råd som Putin opprettet - og som skulle overvåke og gi råd til parlamentet, regjeringen og andre statlige organer. Karjakin har også vist sin støtte til annekteringen av Krim.

Flere russiske sjakkspillere har de siste dagene frontet nei til krigen. Ikke minst gjelder det Carlsens VM-motstander Jan Nepomnjasjtsjij, som hadde denne tweeten:

«Historien har sett mange svarte torsdager. Men i dag er den svartere enn alle andre».

På TV 2 torsdag kveld sa Carlsen:

– Det har vært spenning mellom russiske og ukrainske sjakkspilere gjennom mange år. Vi har spillere som byttet nasjon. Mest kjent er Karjakin. Det har vært gnisninger og dårlig forhold gjennom ganske mange år.

Den norske verdensmesteren uttalte også at sjakk-OL, som etter planen går i Moskva senere i år, «henger i en tynn tråd».

Sjakk-eksperten Maud Rødsmoen uttalte i TV 2-studio støtte til russiske sjakkspillere som taler mot krigen:

– Jeg føler med dem. At de tør å snakke om det, er ganske stort. Jeg respekterer at de tør å komme med uttalelsene.

VG har forsøkt å nå Daniil Dubov, uten å lykkes. Han er den russiske sjakkspillere som tidligere har vært mest ivrig til å fronte motstand mot Putin. Dubov var en del av Carlsens team av sekundanter til VM-matchen mot Nepomnjasjtsjij i november 2021.

Det spesielle med sjakksporten er at presidenten i det internasjonale sjakkforbundet, Arkadij Dvorkovitsj, er tidligere visestatsminister i Russland. Han hadde den jobben så sent som til mai 2018. Han er også tidligere rådgiver til den russiske presidenten - men det var den perioden fra 2008 til 2012 da Dmitrij Medvedev hadde denne rollen.

Derfor er spørsmålet om å flytte sjakk-OL fra Moskva et stort politisk spørsmål for FIDE. Russisk-professor Atle Grønn skrev torsdag på Twitter:

På spørsmål om hvorfor han tror Dvorkovitsj hater Putin, svarte Grønn på Twitter:

– Dvorkovitsj lever et fritt liv med tilgang på informasjon (i motsetning til Putin). Han har neppe noen illusjoner igjen. Han har jo allerede hoppet av storpolitikken til fordel for sjakken. Jeg regner med at han er sjokkert og fortvilet, men det fritar ham ikke fra ansvaret.