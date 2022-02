FORTJENER DET IKKE: Magnus Vågberg (venstre) mener at han og resten av de norske curlinggutta ikke fortjener semifinaleplass i OL.

Curlingguttas OL-semifinale henger i en tynn tråd: − Ikke i posisjon til at vi fortjener det

BEIJING/OSLO (VG) Etter tirsdagens tabbetap mot Kina, er det en liten teoretisk mulighet for at de norske curlinggutta kommer seg til semifinale. Det mener Magnus Vågberg (26) at de ikke fortjener.

– Teoretisk er det mulig, men det er nok over. Det er ikke vits å finne frem regneboken. Nå er det bare å spille siste kamp og gjør vårt beste, og se om vi er heldige. Nå er vi ikke i posisjon til at vi fortjener det, sier Vågberg til VG etter tirsdagens tap i Beijing.

– Dere synes ikke at dere fortjener det?

– Nei. Vi har hatt så mange sjanser at vi ikke burde vært i den situasjonen i det hele tatt. Det er litt vanskelig, men sånn er det, svarer OL-debutanten.

Norge måtte vinne mot Kina for at drømmen om en OL-semifinale fremdeles skulle være i deres hender. Det er fremdeles mulig, men det er andre resultater som må gå Norges vei.

– Jeg tror absolutt at det finnes en mulighet. Danmark kan slå alle. Men så er vi avhengig av at de spiller på sitt beste. De vinner kanskje bare en av ti kamper mot USA, så det er veldig tynn sjanse der, så vi må jo bare håpe og gjøre det vi skal, sier lagets skip, Steffen Walstad til VG.

Etter den 7. omgangen mot Kina var stillingen 4–4. Norge skulle presse for å vinne omgangen 1-0, men det som skulle være en «takeout» fra Walstad endte heller i at Kina beholdt steinen i boet mot slutten av omgangen. Da kunne Kina enkelt ta tre poeng i 8. omgang.

Info Slik kan Norge gå videre til semifinalen: Norge ligger på syvendeplass på tabellen, og står med tre seiere og fem tap på sine åtte første kamper. For å komme seg videre til semifinalen må de komme blant topp fire. USA og ROC (Den Russiske Olympiske Komite) deler nå fjerdeplassen, hvor begge lag har fire seiere og fire tap. Men Norge har slått begge lagene, og kan ta seg videre på innbyrdes oppgjør ved poenglikhet. Dermed er Norge avhengig av at ROC taper mot Storbritannia og at USA taper mot Danmark. De er også avhengig av at Kina, som også står med tre seiere, ikke vinner mot Sveits. Sveits må også tape minst en kamp (enten mot Kina eller ubeseirede Sverige). Men først og fremst er Norge nødt til å vinne over Italia i deres siste kamp for å komme opp på fire seiere. Vis mer

– Isen ble plutselig mye tregere. Det starter med at jeg skal slå ut en åpen stein. Og jeg treffer egentlig med solid kontakt og treffer der jeg hadde tenkt, men så slår jeg den plutselig ut av huset fordi isen har blitt mye tregere. Jeg har jo spilt den farten hele kampen, og da har det gått bra, men jeg plukker ikke opp at isen har blitt tregere tidsnok, så da blir jeg veldig straffet for det, forteller Walstad.

Curlinglegenden Pål Trulsen er nå sportssjef og lagleder for det norske laget. Han mener de norske curlinggutta har hatt litt utur og har ikke veldig tro på at de skal komme seg videre til sluttspillet i OL.

– Jeg har liksom aldri hatt noe særlig god erfaring med at masse resultater skal gå din vei. Det pleier ikke å ordne seg. Det er veldig, veldig sjeldent at noen går videre på fire seiere og fem tap. Det tror jeg at jeg aldri har vært borti før, sier skipen som tok OL-gull i Salt Lake City i 2002.