NIF-sjef Niels Røine slutter etter to og et halvt år

Niels Røine (57) hevder at det ikke ligger noen dramatikk i at han slutter i Norges idrettsforbund etter to og et halvt år som kommunikasjonsjef og prosjektleder for digitalisering og modernisering.

– Det skyldes ikke uenighet med noen. Det er ingen konflikter. Jeg er ikke på kant med noen. Det har bare å gjøre med at jeg vil gjøre noe annet. Det er ingen dramatikk i det, sier Niels Røine til VG.

Konfrontert med at det er lett å få mistanke om det motsatte når den det gjelder hevder at det ikke ligger noe dramatisk i en avgang, svarer idrettspresident Tom Tvedts nå tidligere høyre hånd at han «kom inn i det litt uventet, i en periode da det var turbulent» - med tanke på jobben som kommunikasjonsjef.

På spørsmål om han går på dagen, svarer han nei. Røine har sagt opp, men skal jobbe i NIF frem til 31. januar. Han vil ikke røpe hvor han skal begynne i ny jobb. Det vil bli kjent om et par-tre uker, forteller han.

Han ble opprinnelig ansatt som ansvarlig for digitalisering og modernisering i Norges idrettsforbund i begynnelsen av 2016. Fra midten av november samme år gikk han inn i rollen som kommunikasjonsjef. Den 15. august i år var han tilbake i sin opprinnelig jobb som «moderniseringsjef».

Han sier at han ikke har søkt på de nå besatte jobbene som kommunikasjonsansvarlig i NIF.

– To og et halvt år i Norges idrettsforbund er ikke så lang tid - eller kanskje det er det?

– Vil du gjøre noe annet, så gjør du noe annet, svarer Niels Røine på VGs spørsmål.

Før han gjentar at det ikke ligger noen dramatikk i hans avgang, og tilføyer at han fortsatt er beskjeftiget med oppgaver i NIF.