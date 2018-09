TAR KONA I FORSVAR: Alexis Ohanian (35) og Serena Williams (36) var gjester da britenes prins Harry og amerikanske Meghan Markle giftet seg tidligere i år. Foto: IAN WEST / POOL

Ektemannen til Serena Williams angriper storavis

SPORT 2018-09-17T16:27:54Z

Serena Williams’ ektemann Alexis Ohanian (35) slår kraftig tilbake mot New York Times, etter den amerikanske storavisens publisering av tall som viser at herrespillerne blir straffet og bøtelagt langt oftere enn sine kvinnelige kolleger på tennisbanen i de største turneringene.

Foranledningen er US Open-finalen i tennis for en drøy uke siden.

Serena Williams fikk en reprimande og advarsel fra dommeren Carlos Ramos for å ha blitt veiledet av treneren Patrick Mouratoglou fra hans posisjon på tribunen. Serena Williams (36) ble forbannet, raste mot banedommeren og turnering-dommeren og ble etter hvert trukket ett poeng – og tapte finalen for Naomi Osaka (20) fra Japan.

En uke etter rabalderet og det som er blitt omtalt som «skandalen i New York», offentliggjorde New York Times «statistikk» (se infoboks) som viser at Serena Williams påstand, blant andre, at herretennisspillerne har større spillerom når det gjelder verbal skyts mot dommeren, ikke stemmer.

745 knuste racketer Statistikk publisert av New York Times (utdrag) «Bøter med hensyn til kjønn i Grand Slam Turneringer»: Racket-ødeleggelse: Menn 646/kvinner 99 Hørbare obskøne utbrudd: Menn 344/kvinner 140 Ikke sportslig opptreden: Menn 287/kvinner 67 Coaching: Menn 87/kvinner 152 «Ødeleggelse» av ball: Menn 49/kvinner 35 Synlige obskøne gester: Menn 20/kvinner 11 Ikke møte til intervju med pressen: Menn 6/kvinner 10

Ifølge New York Times tallmateriale har herrespillere i Grand Slam Turneringer blitt bøtelagt for regelbrudd 1517 ganger siden 1998, mot 535 ganger for kvinnene. Når det gjelder bøtelagt for «coaching»: 152 ganger for herrene, 87 ganger for kvinnene.

Statistikk i anførselstegn fordi Serena Williams ektemann Alexis Ohanian (35) mener at avisen ikke opptrer redelig, eller ikke er i stand til å lese eller se bak tallene – slik det fremgår av hans tirade på Twitter. Alexis Ohanian, som i liket med kona er mangemillionær og grunnlegger av den sosiale mediene-plattformen Reddit, understreker hvor oppgitt han er ved å donere drøyt 50.000 kroner til det offentlige skoleverket «for å være sikker på at den neste generasjonen lærer seg grunnleggende statistikk».

Saken om Alexis Ohanians «returslag» mot New York Times er publisert av australske new.com og det internasjonale nyhetsbyrået AFP mandag. New York Times er på sin side påpasselig med ikke lansere konklusjoner på bakgrunn av Serena Williams påstander og statistikken avisen har innhentet.

Serena Williams har etter viderverdighetene i New York forrige helg uttalt seg til The Sunday Project. I intervjuet hevder hun at hun ikke mottok coaching eller veiledning fra sin trener Patrick Mouratoglou, selv om han etter finalekampen faktisk vedgikk å ha forsøkt å gi henne beskjeder om hva hun burde gjøre under oppgjøret mot Naomi Osaka.

– Jeg skjønner det ikke. Hvis du er en kvinnelig spiller burde du kunne gjøre, om enn bare halvparten, av det en mann kan gjøre. Han sa han gjorde en bevegelse. Jeg forstår ikke hva han prater om. Vi har aldri hatt avtalte tegn, uttalte Serena Williams i TV-intervjuet.