Gull og ny norsk rekord for Hvas

Favoritten Tomoe Zenimoto Hvas skuffet ikke i finalen og fosset inn til gull på 200 meter medley i ungdoms-OL i Buenos Aires mandag.

Hvas (18) var favoritt etter å ha vært over fire sekunder raskere enn nestemann på lista i kvalifiseringen. I finalen mandag var han 1,71 sekunder foran nestemann på lista, med tiden 1.59,58. Det er ny norsk rekord på distansen.

Thomas Ceccon tok sølv med 2.01,29, mens canadiske Finlay Knox tok bronse med 2.01,91.

Klar for OL

Ifølge TV 2 er Hvas' tid under A-kravet til OL i Tokyo, så han blir trolig å se der. Unggutten slo gjennom som 17-åring i fjor høst med bronse på samme distanse i kortbane-EM for seniorer.

– Det er helt rått igjen av Tomoe, sier landslagssjef Petter Løvberg til TV 2.

– Han viser at bronsen fra kortbane-EM ikke bare var et blaff. Det er spesielt gledelig at han nå viser store fremganger på langbane. Nå har svømmingen 100 prosent fokus. Det kan bli moro for norsk svømming fremover. Nå har Norge to etablerte svømmere som kjemper helt der oppe.

Tredje beste tid

Bærumssvømmeren kvalifiserte seg også til finale på 100 meter rygg. Han hadde tredje beste tid inn til finalen med norsk juniorrekord 54,93. Han valgte imidlertid å droppe finalen for å gi alt på 200 meter medley.

Hvas har til sammen ni norske seniorrekorder tross sin unge alder og er svært allsidig. Han leder an i medley, butterfly- og ryggsvømming. Han har dessuten flere juniorrekorder, der han også dominerer i brystsvømming.