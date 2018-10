Onkelen til Bakenga vant fredsprisen: – Ekstremt stort

Tromsø-spiss Mushaga Bakenga var på fotballtrening da han fikk vite at onkelen Denis Mukwege er tildelt Nobels fredspris.

– Det er ekstremt stort. At familien får en sånn type anerkjennelse er fantastisk. Han har gjort så mye opp gjennom årene, og fått mange anerkjennelser, men han og vi har hatt veldig lyst på denne, siden han har vært nære så mange ganger, sier Tromsø-spiss Mushaga Bakenga til VG.

Han var på trening i Tromsø da han fikk vite at onkelen Denis Mukwege er tildelt Nobels fredspris. Treningen startet fem minutter før kunngjørelsen, og Bakenga fikk beskjeden av en journalist som var til stede på treningen da han måtte gå av med en skade halvveis ut i økta.

– Det var veldig på tide. Han har vært så nære og topp tre uten å vinne tidligere. Da jeg gikk på trening i dag regnet jeg egentlig med at han ikke kom til å vinne i år heller, sier nevøen.

– Da jeg måtte av trening med skade var det en horde av journalister som fulgte etter meg, så jeg tenkte «det var da voldsom interesse for at jeg er skadet», fortsetter Bakenga og ler.

– Men så fikk jeg vite det. Og da ble jeg rørt. Det var så mye følelser på en gang. En blanding av masse følelser. Jeg vet hva han har vært gjennom, og hvor hardt han har jobbet, sier Bakenga.

Den kongolesiske gynekologen får prisen for sin kamp mot krigsforbrytelser. Særlig vektlegges arbeidet for å stoppe bruken av seksuell vold.

Det ble offentliggjort av leder for Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen, klokken 11 fredag.

– Vært et forbilde hele veien

Bakenga har hatt en tøff oppvekst, og har tidligere sagt til VG at han har opplevd ting han ikke forventer at folk i Norge skal forstå. Han bærer på en historie om krig, flukt og et brutalt drapsforsøk på nettopp onkelen Mukwege.

– Han har vært et forbilde for meg hele veien. Han er en stor mann. For det første måtte han gjennom så mye bare for å bli lege, og i tillegg laget han senteret. Han er vis på alle måter. Han har de mest perfekte verdiene av alle jeg kjenner. Han gjennomfører så mye, og bare det han gjør for alle kvinnene sier så mye om ham, sier Bakenga.

Her kan du lese mer om historien til Bakenga: «Det er sånt et barn ikke skal se og oppleve».

– Vi har et godt forhold. Jeg har vært og besøkt ham på senteret, selv om jeg var redd for å dra til Kongo tidligere, og han har vært og sett meg spille fotballkamper. Vi kjenner hverandre godt, og jeg vet hva han har vært gjennom. Han har blitt truet på livet, og vært i direkte fare. Likevel nekter han å flytte på seg. Selv om han vet det ikke er trygt, men han vil være der for å hjelpe kvinnene. Det sier mye .

– På høy tid

VG har også vært i kontakt med Mukweges andre nevø, Leon Bafondoko, som bor i Trondheim. Han synes det var på tide at onkelen vant fredsprisen.

– Prisen er viktig for ham, fordi det styrker arbeidet han har gjort over flere år. Prisen skaper bevissthet rundt at voldtekt som krigsvåpen gjør at kvinner ofte blir hardest rammet i krig, sier Badondoko til VG.

Bafondoko, som kom til Norge som fireåring som kvoteflyktning i 2002, var på besøk på Panzi-sykehuset i 2015.

– Det var et sterkt møte. Jeg var sammen med onkel da, og han viste frem hva de gjør og hvor viktig arbeidet er, sier Bandoko, som i ettertid har hatt innsamlingsaksjon for sykehuset.

– Det var på høy tid at Mukwege fikk prisen, mener nevøen.

– Jeg er veldig glad og takknemlig for at Nobelkomiteen setter fokus kvinners rettigheter i krisesituasjoner. Voldtekt er et krigsvåpen som rammer hele lokalsamfunnet. Traumene blir liggende igjen som spøkelse i samfunnet. Dette er en forbrytelse som er vanskelig å straffeforfølge, derfor er det så viktig å jobbe målrettet direkte med kvinnene og politisk gjennom FN.