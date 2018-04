STILTE OPP FOR SPONSOREN: Petter Northug, her sammen med broren Tomas fra et Coop-event etter Holmenkollstafetten i 2017. Foto: Frode Hansen

Skiforbundet vraker Coop - krise for Northugs privatavtale

Publisert: 13.04.18 11:30

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-04-13T09:30:06Z

Skal Petter Northug (32) fortsette landslagsskarrieren, blir det uten Coop i ryggen. Det siste håpet om å fortsette samarbeidet med handelskjeden falt i grus i dag.

For nå bekrefter skiforbundet, ved administrasjons- og markedssjef Espen Bjervig, at den mye omtalte dialogen- og mulige sponsoravtalen med Coop ikke blir noe av.

– Vi har nå kommet i mål med en avtale med NorgesGruppen som utvider og forlenger engasjementet sitt. Den nye avtalen løper frem til 2021 og de går også inn på damelaget, sier Bjervig til VG.

Les også: Northug serverte frekk fleip om Løfshus-møte

Droppet Coop etter forhandlinger

Dermed skjer det en helt ny vending i saken rundt et nytt sponsorat i langrenn. TV 2 meldte for over tre uker siden at handelskjeden Coop - også Norgesgruppens konkurrent - kuppet en avtale med skiforbundet avdeling langrenn foran nesen på Spar (Norgesgruppen-eid).

Deretter bekreftet Coop sist helg overfor både VG og TV 2 at de hadde styrebehandlet en allerede ferdigforhandlet avtale med skiforbundet.

Skiforbundet har ikke kommentert den saken før i dag.

– Vi har hatt forhandlinger med Coop gjennom vinteren. De har vært profesjonelle og ryddige, men det ble ikke noen avtale. Langrennskomiteen besluttet etter en helhetsvurdering at de ikke ønsket å sluttføre en avtale med Coop, sier Bjervig.

Lest denne? Hele stadion lo av Northugs russisk-oversettelse

«Viktig brikke»

En Coop-avtale med skiforbundet hadde i så fall vært godt nytt for Petter Northug . Han er på full fart på vei tilbake til landslaget i en helt vanlig løperavtale. For Northug innebærer det, at med en gang han signerer den, så eier skiforbundet markedsrettighetene hans hele året.

Han kunne med Coop som langrennssponsor, fortsatt sin svært lukrative millionavtale med nettopp Coop dersom det var tilfelle.

Ifølge TV 2 har han vært i forhandlinger med handelskjeden om forlengelse av sin egen avtale som går ut etter denne sesongen. Northug-manager Are Sørum Langås sa til kanalen i helgen at Coop som hovedsponsor på langrennslandslaget «ville vært en viktig brikke dersom Northug skulle velge en landslagsretur».

Les også: Ski-ledelsen svarer Northug med krystallklare landslagskrav

Kan ikke ha Coop-avtale

Nå blir ikke det tilfelle. Heller ikke en Northug-privatavtale med Coop dersom han vil inn på landslaget.

– Ingen utøvere kan ha avtale som er konkurrerende med våre sponsorer. Uavhengig av hvor stor profil du er, så kan du ikke det, sier Bjervig, og viser til vedtak i skistyret.

– Torbjørn Johanson, en av eierne i Norgesgruppen, har tidligere vist fleksibilitet overfor Northug og hans Coop-avtale selv om Spar (Norgesgruppen-eid) har vært inne i en årrekke, kan det samme skje nå?

– Vedtaket i skistyret sier at det ikke er mulig lenger.

Les også: Northug med selvbiografi: - Jeg har mye på hjertet

– Likhet for alle

– Men dere har gått mot deres eget styrevedtak før...

– Vi må forholde oss til gjeldende styrevedtak. Vi er opptatt av at det skal være likhet for alle. Utøveravtalen er identisk for alle utøvere. Det vi kan tilrettelegge for er sportslige opplegg, men når det gjelder det kommersielle og retningslinjene der, så er det likt for alle, sier Bjervig.

Bjervig vil ikke gå inn på hva den nye avtalen er verdt, men kan si at den er «god». Han sier den har fokus på elite, men også rekruttering og bærekraft. Derfor mener Bjervig de to partene er en god match. Men den aller viktigste grunnen til at Norgesgruppen og langrenn fortsetter samarbeidet handler om langsiktighet og lojalitet, sier han. De to har samarbeidet på ulikt vis siden 2007.

– Og så handler det om hvordan de har stått bak oss i de svært krevende sakene vi har hatt, sier Bjervig - og tenker på dopingsakene rundt Therese Johaug og Martin Johnsrud Sundby.

Les også: Her mener lillebror Even at Northug «klikker helt»

Lettere for Johaug

Den nye avtalen med Norgesgruppen gjelder frem til 2021 og det betyr at Therese Johaug kan fortsette sin privatavtale med Asko, som er eid av Norgesgruppen. Det hadde vært langt vanskeligere dersom Coop hadde kommet inn i bildet.

– Denne vurderingen har ingenting med enkeltutøvere å gjøre. Det handler om lojalitet overfor samarbeidspartnere som har støttet oss på en utrolig måte, sier Bjervig.

Marit Bjørgen skal faktisk jobbe for Asko det neste året, men har altså lagt opp. Hun faller ikke innunder noen regler for en utøveravtale og kunne i så måte hatt engasjement for skiforbundet dersom Coop hadde blitt sponsor.

Denne artikkelen handler om Vintersport

Langrenn

Petter Northug