STORFAVORITT: Catherine’s Chevy har en god sjanse til å ta hjem seierssjekken på 300 000 kroner i Hans Petter Tholfsens minneløp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Chevy i V75

Publisert: 18.05.18 11:39

Stortalentet Catherine's Chevy blir klar favoritt i Hans Petter Tholfsens minneløp, i en meget spennende V75-omgang.

VGs travekspert, Anders Olsbu, spekulerer i alle fall ikke i favorittfall.

– Catherine's Chevy imponerte stort med en overlegen seier fra tet på Solvalla nest sist. 3-åringen travet radige 1.13,1 over full distanse og var helt uten konkurranse da. Sist satt han i tet etter drøye 500 meter og var suveren foran stallvenninnen Catherine's Chic. Her har eier og trener Henry Rorgemoen to unghester som bør hevde seg for fullt i høstens klasseløp. Begge stiller til start i Tholfsens minneløp, sier Olsbu.

Mer åpent er det i DNTs 4-årsløp.

– Kun åtte hester stiller til start, men nesten alle de beste er på startstreken. Jeg gir tipset til A Brave Heart, som jager sin syvende strake seier, knepent foran Vainqueur R.P. og fjorårets Kriterie-vinner Hard Times. Jeg utelater kun to hester, sier traveksperten.

Et spennende oppgjør vil man trolig også få mellom Donatomite og Bergh-traveren Muscle Hustle. I dette eliteløpet vil nok vinnertiden være nede på 1.10-tallet.

Dagens banker

Catherine's Chevy (V75-3) har vært suveren i sine to siste starter og tar normalt sin fjerde strake seier.

Dagens luring

Galileo (V75-7) feilet bort fjerde og en tid rundt 1.21 i løpet Odd Herakles vant foran Lannem Silje sist. Med klaff kan han runde alle.

Her er Olsbus V75-tips til Jarlsberg:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 320 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2160 kroner

V75-1 (3100mv)

7 N.Y. COUER DE SOLEIL

1 PERILLAT

2 DARCO

9 URAKAS GILBAK

11 Stall Warning

15 Mymanyyouare

10 Whatsoflying S.S.

3 Standing Ovation

13 Ridolini Park

4 New Flame

8 Pingo Spring

14 Hades Håleryd

6 J.C. Superstar

12 King Of Friday

5 Waikiki Man

Løpet

Mange med sjanse i Yarrah Bokos stayerløp.

Favoritten

N.Y. Coeur de Soleil viser fremgang. Var meget bra i fjor og kan ta årets første seier nå om han er ytterligere forbedret.

Outsiderne

Darco fikk en tøff førsterunde før han kom ned i lederrygg i et langløp sist. Siden annet utvendig og holdt godkjent til femte. Står spennende til på strek.

Luringen

Perillat fortjener en seier igjen etter tre strake annenplasser. Har vært strøket en gang, men kan vinne om formen er intakt.

Startsiden

Perillat kan forsvare sporet.



V75-2 (2100mv)

2 EIKJÆRVA

1 BRÅTNES EYR

10 Sundby Søss

11 Lykkje May

13 Silkespika

9 Tangen Elvira

8 Rano Hilda

3 Eigelands Rebecca

4 Mo Line

12 Homme Hera

5 Grude Elle

14 Smedtulla

7 M.H. Sylvia

6 Irma H.R.

15 Langaard Siv

Løpet

Jeg sjanser på to hester i hoppecupen.

Favoritten

Eikjærva dro unna i front i Oaks Bonusen sist og holdt bra til annen bak Trø Yr. Står fint til på strek og kan vinne.

Outsiderne

Sundby Søss har blitt annen etter Hovs Frøy i sine to starter etter pause, men har langt tillegg.

Luringen

Bråtnes Eyr feilet på den harde banen sist. Tre strake fra tet før det. Kan lede inn, men tøffere lag nå.

Startsiden

Bråtnes Eyr og Eikjærva er bra ut. De andre på strek løser også fint.

V75-3 (2100ma)

9 CATHERINE'S CHEVY

10 Frenchnorwegian ID

3 Catherine's Chic

2 Aicha Ravina

11 Thankful

5 Stoletheshow

1 L.A.'s Magic Moment

7 Broad Vision

4 Offdahook Genius

6 Vico Regio H.

8 Welldone Wilma

Løpet

Jeg tror Catherine's Chevy vinner Hans Petter Tholfsens minneløp.

Favoritten

Catherine's Chevy har vært meget bra, spesielt i sine to siste starter, hvor han har vært helt overlegen. På Solvalla nest sist vant han på radige 1.13,1 over full distanse. Sist satt han i tet etter drøye 500 meter og var suveren foran stallvenninnen Catherine's Chic.

Outsiderne

Catherine's Chic tok ned Aicha Ravina sist, men var sjanseløs på Chey'n gangen før.

Luringen

Frenchnorwegian ID har vært bra fra dødens i sine to siste starter. Tok enkel seier seier sist, men han skal være god for å true favoritten.

Startsiden

Aicha Ravina kan kanskje overfly L.A.'s Magic Moment, som kan løse bedre enn vist.



V75-4 (1609ma)

3 SPRETT ODIN

1 BJØRKEVIKING

6 PHILIP ESS

2 LILLE AMARE

9 Skogli Viktor

5 Kap Tilly

11 Tyri Loke

10 Kringeland Enok

7 Alessandra

8 Våler Flaks

12 Herr Jao

4 Ingerø Mari

Løpet

Fire hester kan rekke i kaldblodscupen.

Favoritten

Sprett Odin fikk en tøff innledning i dødens sist til han overtok etter 500 meter som gikk etter kjappe 1.25,5. Fikk press på siste bortre, men fullførte flott til tredje bak Remix og Vetle Petter. Møter ingen av deres kaliber her og kan absolutt vinne.

Outsiderne

Philip Ess gikk sterkt til femte etter galopp i Telemarksløpet nest sist, første gang ut i Tjomsland-regi. Kunne ikke hevde seg fra køen i Kongepokalen sist. Er behandlet etter det. Er i utgangspunktet en av landets bedre 4-åringer og skal ikke avskrives i seierssammenheng.

Luringen

Bjørkeviking tapte kun for gode Troll Svenn sist. Står i fare for å bli overflydd fra start, men skulle det løse seg, er det ikke umulig. Han er god på sitt beste og fortjener snart en seier igjen.

Startsiden

Lille Amare, Sprett Odin og Alessandra er tetaktuelle. Jeg tror mest på en av de to førstnevnte.



V75-5 (1609ma)

3 DONATOMITE

8 MUSCLE HUSTLE

2 Uzo Josselyn

———————————–

1 Photo Lavec

9 Rafolo

5 Pebbe Simoni

7 Patricia Hastrup

6 Winmecredit

4 Greyhound d'Estino

Løpet

Jeg tror mest på to-tre hester i dette eliteløpet.

Favoritten

Donatomite kunne ikke stå i mot en meget opplagt Cokstile sist, men holdt bra til annen etter en knalltøff 1.08-åpning, noe han også måtte tåle i Kjell Håkonsens minneløp gangen før. Da måtte han se seg slått av Ferrari B.R., samt Pingus Vang som knep seg foran. Denne gang kommer Hamre-traveren ut skoløs og har nok enda en veksel å by på. På en rask sprint vil han nok trave rundt 1.10,0. Fra et flott spor kan han absolutt vinne.

Outsiderne

Uzo Josselyn gjorde en tillitvekkende årsdebut for Bjørn Goop sist. Gikk ut i dødens etter 400 meter før han overtok 500 meter igjen. Siden ble det enkelt, dog i billig lag. Men tidsmessig var han bra. Bergh-traveren gikk 1.12,8 over full distanse, selv om Färjestad-banen er rask. Kan være ytterligere forbedret med det løpet i kroppen og er aktuell blant de tre.

Photo Lavec har vært positiv i sine to siste starter og nærmer seg en seier. Sist avsluttet han flott til femte i løpet Cokstile vant foran Donatomite. Gangen før ble han kun knepent slått av smygkjørte Thai Profit etter en veldig tøff 1.09-åpning, før han overtok på første bortre. Trippelaktuell.

Luringen

Muscle Hustle skal være bedre enn stallkameraten Uzo Josselyn, men har trukket et sjanseartet spor, selv om feltet er lite. Men han kan løse lynraskt om det blir laddet. Sist feilet han seg bort før bilen slapp. I årsdebuten gangen før satt han fast som toer bak Diamanten. På sitt beste og det klaffer kan han yppe seg mot Donatomite.

Startsiden

Photo Lavec og Donatomite kjører trolig om teten. Muscle Hustle kan også åpne meget bra om han blir fyrt av fra start.

V75-6 (2100ma)

3 A BRAVE HEART

1 VAINQUEUR R.P.

5 HARD TIMES

6 GRETZKY B.R.

2 AMAZING DREAM

8 Ghazi B.R.

———————————–

7 Robin G.T.

4 Nu Love S.S.

Løpet

Flere med vinnersjanse i DNTs bonusløp for 4-åringer.

Favoritten

A Brave Heart har radet opp seks strake seirer. Vant lett fra tet i årsdebuten sist. Avsluttet fjoråret med å vinne DNTs høstfinale og Bergen 3-årsfestival. Er kjapp fra start og står fint til spormessig. Skulle han komme foran, stiger sjansene betraktelig. Men han har raske Amazing Dream på innsiden.

Outsiderne

Hard Times feilet seg bort i årsdebuten sist. Fjorårets Kriterievinner skal være bedre enn da han vant klasseløpet i fjor. Da satt han for øvrig i tet etter 500 meter som gikk etter 1.11. Siden var han uten konkurranse. Black Talisman ble toer foran Ghazi B.R. I kvalifiseringen vant han lett foran sistnevnte og Amazing Dream. Feilfritt og på sitt beste skal han regnes i striden igjen.

Gretzky B.R. var veldig god i årsdebuten nest sist, hvor han ikke var mye slått av Waffle Cone. Sist på Åby ble det galopp. Fjorårets Kriterie-sekser skal ikke avskrives med posisjonsklaff.

Amazing Dream feilet seg bort før bilen slapp i årsdebuten sist. Hesten, som vant 3-årsstjernen i fjor, rapporteres fin i trening og kan løse bra fra start. Fra tet stiger sjansene, om åpningen ikke blir for tøff. Han satt fast i Kriteriet i fjor og måtte nøye seg med en niendeplass.

Ghazi B.R. gjør en spennende årsdebut. Hesten, som var suveren i Märtha-løpet på Biri og ble tredje i Kriteriet i fjor, står sjanseartet til ytterst på vingen, men er ikke borte med maks klaff.

Luringen

Vainqueur R.P. var halt i årsdebuten sist og feilet seg bort. Hamre-traveren er meget bra når han går feilfritt og fungerer som best. Blir normalt overflydd fra start, men skulle luken komme i tide, er han god nok til å kjempe i toppen. En typisk outsider.

Startsiden

Amazing Dream og A Brave Heart kjører trolig om føringen.



V75-7 (2100mv)

7 WILL PRINSEN

10 GALILEO

———————————–

11 Myhreng Jerker

12 Moe Svarten

13 Steinfaks

5 Horgen Lynet

3 Tripsson Ø.K.

6 Kjempen

9 Stensvik Martin

1 Brenne Blissi

2 Søndre Jerkeld

8 Tysvær Loke

14 Torpa Nicklas

15 Kolnes Kjell

4 Tallas

Løpet

To hester kan rekke i tidsløpet.

Favoritten

Will Prinsen var god til seier foran Myhreng Jerker etter sisterunden i dødens sist og står 20 m bedre til kontra ham nå.

Outsiderne

Myhreng Jerker har vært solid i det siste og kan ende på trippelen.

Luringen

Galileo feilet bort fjerde og en tid rundt 1.21 i stor fart i et løp Odd Herakles vant sist. Kan runde alle.

Startsiden

Horgen Lynet og Kjempen løser bra.



NØKKELKUSKEN

Navn: Eirik Høitomt

Alder: 49 år

Antall seirer i år: 70

Antall seirer totalt: 4615

Ingen V75-konge

Han vinner suverent flest løp både på landsbasis og på Jarlsberg travbane, Eirik Høitomt. Men i V75 er han ingen konge. I fjor hadde han fire kusker foran seg på statistikken. Så langt i år har han fem kusker foran seg. I lørdagens V75-løp på Jarlsberg er Høitomt uansett den med flest vinnersjanser.

V75-1: - Jeg tror tiden er inne for for N.Y. Couer de Soleil , som har helt riktige forutsetninger. Men mye kan skje i langløp. Og en skal ikke kimse av konkurrenter som Urakas Gilbak , Darco og Ridolini Park .

V75-2: - Traver Silkespika feilfritt, skal hun ha et bra bud på løpet. I motsatt fall kan Bråtnes Eyr lede fra start til mål. Selv kjører jeg Eikjærva , som har bra form. En gardering sammen med Sundby Søss , som går gode løp hele tiden.

V75-3: - Jeg har god tro på seier med Catherine’s Chevy , som har vært veldig god så langt. Men det trenger ikke klaffe fra baksporet, og vi møter to tøffinger i Frenchnorwegian I.D. og Stoletheshow .

V75-4: - Forsvarer Bjørkeviking sporet til tet, kan han bli vond å slå. Jeg skal likevel forsøke med Sprett Odin , som var veldig bra i tøft selskap sist. Lille Amare er god nok de dagene han vil det selv.

V75-5: - Donatomite får tipset selv om han har gått på et tap de to siste gangene. Han står perfekt til. Møter veldig gode Muscle Hustle , som blir tung å stå imot om det løser fra et dårlig spor. Photo Lavec viste gryende storform sist og er en luring fra tet. Det samme kan en kalle Rafolo , som jeg selv kjører. Han står i spor bak to av favorittene og kan dukke opp med maks klaff.

V75-6: - Er Vainqueur R.P. i nærheten av toppform, samtidig som det løser fra et noe sjanseartet spor, kan han vinne. Det kan også A Brave Heart , som årsdebuterte med mersmak. Fjorårets kriterievinner Hard Times skal selvsagt også regnes.

V75-7 : - Her tror jeg Will Prinsen kommer seg tidlig til tet. Da skal det ikke være snakk om saken. Banker.

Denne artikkelen handler om Trav