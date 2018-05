GENERALSEKRETÆR: Svein Morten Buer. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Travfolket går til høyesterett: – Rammer hardt

Publisert: 07.05.18 09:57

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-05-07T07:57:54Z

Kusker og trenere risikerer å måtte betale moms tilbake til 2014. Nå går travfolket til høyesterett.

– Dette rammer hardt, sier Svein Morten Buer, generalsekretær i Det Norske Travselskap.

De har bestemt seg for å støtte Åsbjørn Tengsareid, travtreneren som rent formelt tapte saken i lagmannsretten.

– Våre jurister anbefalte at vi gikk videre med saken, og vi går inn som såkalt partshjelp for Tengsareid, sier Buer.

Da dommen ble kjent for ei drøy uke siden, brukte norske travtrenere ord som «dramatisk» og «katastrofe».

– Dette kan bety kroken på døren for mange aktive, sa Per Oleg Midtfjeld, kjent som trener og kusk for blant annet topphesten Ferrari B.R., til VG.

– De 10–15 beste i Norge kan nok klare seg gjennom dette, men få en dårligere hverdag. For dem i sjiktet under, kan det bety konkurs, sier Svein Morten Buer, som mener at det er urimelig at toppkuskene – i motsetning til for eksempel langrennsløperne – skal måtte betale moms på inntektene sine.

Travfolket tapte på absolutt alle punkter i Agder lagmannsrett. Der heter det at de anser DNTs trekkordning (oppsittpenger + provisjon av premie) som en tjenesteavtale mellom hesteeieren og kusken/treneren, og at den derfor er momspliktig.

– Vi kan uansett ikke ta opp hestesportens rammebetingelser med politikerne før vi får en rettskraftig dom, sier Svein Morten Buer.

At mindre enn 20 prosent av sakene som fremmes for Høyesterett, faktisk blir antatt, bekymrer foreløpig ikke travfolket.

– Våre jurister har anbefalt at vi anker, og vi har et godt håp, sier Buer.

Ifølge han kan kusker og trenere komme til å måtte betale i alt 21 mill. kroner i etterberegnet moms – om dommen skulle bli stående.

Denne artikkelen handler om Trav