TO VERDENER, TO LIV: Svenske Johan Franzén (38) vant OL-gull for Sverige i 2006 og NHL-sluttspillet og Stanley Cup (bildet) for Detroit Red Wings for 10 år siden. De siste tre årene har han levd i et slags mørke som følge av flere hjernerystelser. Foto: Frank Gunn / CP

Konas hjerteskjærende innlegg om NHL-stjernen: «Ekstremt tøff og følelsesladet»

Publisert: 30.05.18 17:12 Oppdatert: 30.05.18 17:29

Den tidligere NHL-stjernen Johan Franzéns (38) kone skriver følelsesladet om konsekvensene av ektemannens hodeskader. Norges mangeårige landslagskaptein Ole-Kristian Tollefsen (34) ble tvunget til å legge opp etter en alvorlig hjernerystelse og ber folk lese hennes rystende fortelling.

«Les dette innlegget. Verdt 3–4 min av tiden deres. #GetWellSoon», skriver Ole-Kristian Tollefsen på mikrobloggen Twitter.

Tollefsen, som pådro seg den skjebnesvangre hodesmellen under trening med klubblaget Färjestad for snart halvannet år siden og offisielt la opp som følge av den i januar i år, viser til et innlegg på «Franzen Recidence». Det er bloggen til Cissi Franzén , som er gift med Johan Franzén.

Han debuterte i NHL for Detroit Red Wings i 2005, samme sesong som Ole-Kristian Tollefsen første gang spilte i verdens beste ishockeyliga for Columbus Blue Jackets.

Franzén har fortsatt kontrakt med NHL-klubben. Han spilte imidlertid sin siste kamp i oktober sesongen 2015/16. Da gikk Franzén, som har vunnet Stanley Cup (2008) og VM-gull for Sverige (2006), på enda en hodesmell i en duell mot Edmonton Oilers-backen Rob Klinkhammer. Siden har han kjempet en kamp mot følgene av alle smellene han fikk mot hodet i løpet av drøyt 10 sesonger i NHL.

«Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, men denne uken har vært ekstremt tøff og følelsesladet.»

Slik innleder Cissi Franzén det siste innlegget - «An emotional week» - på sin blogg. Det er publisert for to dager siden, søndag 27. mai. Svenske Aftonbladet omtalte det mandag. Avisen har også tidligere skrevet om Johan Franzéns hodeskade.

Hun forteller om ektemannen og familiens siste forsøk for å få Johan Franzén frisk. Eller friskere. Cissi Franzén røper at «de siste månedene» har vært veldig dårlig. Noe er nødt til å skje. Hun knytter sitt håp til institusjonen «Marcus Brain Health Institute» for tidligere militære og idrettsutøvere med alvorlige hjerneskader.

Dagen hun og deres barn ankom til behandlingsstedet i Colorado forløp fint. Det var så hyggelig «å se hverandre igjen». Den andre dagen ble derimot forferdelig. De kranglet voldsomt. Cissi Franzén understreker at det antakelig er normalt i alle forhold, men «når du har en hjerneskade» forsterkes alt det vonde.

«Hjernen klarer ikke å slappe av og ta en pause når den er overbelastet og ikke kan komme tilbake til normalen», skriver Cissi Franzén.

Hun forteller at også at det er lenge siden hun har grått så mye som hun gjorde da hun møtte og fikk snakket sammen med de andre pasientenes pårørende. Cissi Franzén roser institusjonens «alle verktøy» som kan hjelpe den tidligere røffe ishockeyspilleren til å takle «mørke tanker av depresjon»; roe seg ned med meditasjon og mindfulness (oppmerksomt nærvær).

«Slik at de blir pro-aktive og får en lengre lunte.»

Hun avslutter blogginnlegget med at «vi» for første gang er veldig forhåpningsfulle med tanke på fremtiden og at Johan Franzén føler seg mye bedre etter at han startet behandlingen: «Det kommer ikke til å bli enkelt. Men nå har han en plan for hva han skal gjøre, og han kan også begynne å trene forsiktig.»