Casper Ruud sjanseløs i French Open - men tjener 750.000

(Albert Ramos-Vinolas-Casper Ruud 6–4,6–2,6–4) Nummer 36 i verden ble ikke uventet for sterk for Casper Ruud (19), som tapte i tre strake sett mot spanske Albert Ramos-Vinolas (30).

– Vi skal berømme Casper for to 2. runder i Grand Slam hittil i 2018, fastslo Christer Francke som ekspertkommentator på Eurosport. Han snakker om Australian Open og nå altså French Open.

Den norske 19-åringen innkasserer også pene 750.000 kroner for å ha kommet til 2. runde i en av årets fire Grand Slam-turneringer.

– Det er over 100 plasser forskjell mellom dem på rankingen. Spillemessig er de jevnere enn det, sa Francke.

– På grus er Casper en topp 100-spiller, men du skal klare å spille på forskjellige typer underlag.

– Det er uansett en bra turnering for Casper. Han møter en ekstremt bra grusspiller i 2. runde, mente Christer Francke.

– Ramos-Vinolas var god i dag og gjorde lite feil. Han var det lille hakket bedre enn Casper. Men han bygger erfaring og har planer om å spille tennis i mange år, sa pappa og trener Christian til Eurosport etterpå.

– Vi får bare komme sterkere tilbake neste gang.

Spanjolen vant det første settet 6–4, og brøt tidlig i det andre settet. Ruud hadde sjansen til å komme tilbake på 2–2, men mislyktes i det - og i stedet ble det 3–1. Og så brøt Ramos-Vinolas til 4–1 - og dermed var settet tilsynelatende avgjort.

Ruud klarte å bryte tilbake til 4–2, men tapte så sin egen serve, så spanjolen kunne gå opp til 5–2. Ramos-Vinolas servet så inn 6–2.

Med 0–2 i sett ble det tungt for Casper Ruud i det tredje settet, der spanjolen nok prøvde å spare litt krefter - men der nordmannen ga ham nok å gjøre.

– Jeg sitter med følelsen av at spanjolen har mer å gå på, sa Christer Francke i Eurosport-sendingen.

– Casper får seg en leksjon i tennisspill og variasjon.

Ruud reduserte til 4–3 og lå an til å bryte til 4–4 - men spanjolen skjerpet seg og gikk opp til 5–3. Det begynte så smått å regne, men de fortsatte å spille, og Ruud reddet to matchballer og vant de neste gamet, slik at det sto 5–4. Spanjolen tok så servegamet og vant settet 6–4.

Mats Wilander sa i et intervju med Eurosport denne uken at han tror Casper Ruud etter hvert vil oppnå en høyere ranking enn sin far Christian, som var nummer 39 i verden på sitt beste.

Casper Ruud trente faktisk med verdensener Rafael Nadal som deres felles oppladning til sine 2. runde-kamper torsdag, melder Eurosport.

Ramos-Vinolas var på sitt beste nummer 17 i verden og er altså nummer 36 nå. Spanjolen vant Båstad-turneringen i 2016.