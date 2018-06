VERDENS BESTE LØPERBRØDRE: Europamester Henrik Ingebrigtsen (f.v), regjerende europamester Filip Ingebrigtsen og juniorkomet Jakob Ingebrigtsen er klare for Bislett Games - og flere distanser i Berlin-EM om to måneder. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Pappa Ingebrigtsen: Alle tre kan klare hektisk EM-dobbel

Publisert: 07.06.18 12:56 Oppdatert: 07.06.18 13:12

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen (52) utelukker ikke at sønnene Jakob (17), Henrik (27) og Filip (25) kommer til å løpe både 1500 meter og 5000 meter i EM om to måneder.

– Nei, det kan jeg ikke utelukke. Men jeg kan heller ikke utelukke at det er noen (av de tre sønnene) som ikke løper 1500 meter, og jeg kan ikke utelukke at det er enda en av distansene man diskuterer, svarer Gjert Ingebrigtsen .

«Enda en distanse» kan være 3000 meter hinder - for Jakob Ingebrigtsen - som går torsdag 9. august klokken 21.20. I så fall blir det noen hektiske døgn for medaljehåpene.

Innledende heat på 1500 meter i friidretts-EM i Berlin starter på formiddagen onsdag 8. august på Olympiastadion. Finalen starter fredag 10. august klokken 21.50. Snaut 24 timer senere - lørdag klokken 21.00 - starter finalen på 5000 meter.

– De har ikke «landet» det helt. Det gjør de vel i juni. Gjert (Ingebrigtsen) har sikkert noen sitater på det området, sier friidrettsforbundets toppidrettssjef Håvard Tjørhom til VG og humrer.

– Guttene mine avgjør dette, og kun dem. Jeg skal ikke løpe, så jeg har ikke så mye jeg skulle ha sagt. Men jeg kan komme med noen innspill, sier Gjert Ingebrigtsen.

Henrik Ingebrigtsen tok bronsemedaljen da Filip Ingebrigtsen vant EM-gull på 1500 meter i Amsterdam for to år siden. På kvelden lørdag. Dagen etter stilte Henrik Ingebrigtsen, som hadde vært skadeplaget gjennom sesongen, til start på 5000 meter - og var nær ved å ta gull.

Han ble dømt til 4. plass.

– Mine gutter er jo 5000-løpere, alle mann alle. Så at de deltar på 1500 meter er jo litt «imot»; det vi trener og alt vi gjør er 5000 meter-relatert, sier Gjert Ingebrigtsen før guttene hans skal i aksjon i Oslos Diamond League-stevne.

Jakob Ingebrigtsen på 1500 meter, Filip og Henrik på én engelsk mile (1609 meter). Søndag skal de to sistnevnte løpe 5000 meter i Stockholms Diamond League-stevne. Filip for å kvalifisere seg til distansen i EM. Gjert sier at det blir «a walk in the park».

På spørsmål om hva gevinsten eller utbyttet vil være av å doble i EM for Filip Ingebrigtsen del, svarer Gjert Ingebrigtsen «ikke annet enn at å få to gullmedaljer i EM er greit».

– En på 1500 meter og en på 5000 meter. Jeg kan ikke se hvem som kan slå ham. Det måtte være en av mine gutter i tilfelle. Han er helt enorm. Han er på et ekstremt nivå, sier Gjert Ingebrigtsen.

Han understreker at Filip Ingebrigtsen, som vant VM-bronsemedalje på 1500 meter i London i fjor høst, er på «et enda høyere nivå» på 5000 meter.

I likhet med Henrik Ingebrigtsen vedgår han imidlertid at den eldste av løpersønnene, Henrik, for øyeblikket er et godt stykke unna den 1500-formen han må være i for å være rustet for distansen i EM. Begge sier at han må løpe på 3.36 - helst under - et par ganger i løpet av sommeren. Det er han ikke i nærheten av nå, selv om Gjert mener at han er bedre trent enn noensinne - hvilket innebærer at 5000 meter passer ham utmerket.

Filip Ingebrigtsen sier som faren at 1500 og 5000 meter for alle tre «fort kan bli en realitet» i EM. Men han vil ikke karakterisere seg som en 5000-løper. Hjertet hans ligger 1500 meter nærmest. Likevel har «på en måte» pappa og trener Gjert Ingebrigtsen «rett».

– Mye av treningen vi gjør er lik den 5000-meterløpere bedriver. Da jeg vant EM-gull på 1500 meter i 2016, løp Henrik 1500 og 5000. Men vi trente helt likt hel tiden. Den eneste forskjellen var at han tok på seg «joggeskoene» dagen etter 1500-meteren og løp tolv og en halv runde lenger, sier Filip Ingebrigtsen.

Han sier at han prøvde 5000 meter i fjor. Det var gøy. Han har lyst til å prøve igjen. Ikke fordi noen mener han har en bedre medaljesjanse der. Da ville han kanskje løpt 3000 meter hinder, «som Jakob gjorde» under VM i fjor.

– Det hadde vært jækla gøy. Jeg har allerede gull på 1500 meter. Da sier det noe om potensialet mitt på 5000 meter, at jeg er «mye bedre» der, sier Filip Ingebrigtsen med tanke på Gjert Ingebrigtsens påstand.

PS. I kveld løper alle tre i Bislett Games.