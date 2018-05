Superveteranens hemmelighet: Tung vekttrening

SILKEBORG (VG) Superveteran Anders Bastiansen (37) er 17 år eldre enn landslagets yngste spiller og klar for ytterligere to sesonger. Norges VM-toppscorer tror trening med tunge vekter kan være en årsak til hans lange ishockey-liv.

– Det skulle være merkelig om det var mange igjen fra det laget, sier Anders Bastiansen - som har tre sønner og samboeren Marie på hjemmebane - til VG ute på den sommervarme terrassen til ishockeylandslagets landlig plasserte hotell i Silkeborg.

Han sikter til VM–laget 2005.

Anders Bastiansen er eneste spiller fra det mannskapet og mesterskapet i Ungarn på dagens VM-lag. Dengang var Norge i VMs 1. divisjon. Det vil si B-VM. Etter fire år på nivå to i VM-hierarkiet, rykket endelig «hockeygutta» opp til A-VM. Siden har de hvert år vært å regne som en av verdens 16 beste ishockeynasjoner.

– I B-VM var det kniven på strupen i hver kamp, for å rykke opp. I utgangspunktet møtte lag vi «skulle» slå i hver eneste kamp. Her kan man tape for alle, og det er alltid samme sak: Vi kan gå til kvartfinalen, og nedrykk er fortsatt en «mulighet», svarer Anders Bastiansen på spørsmål om forskjellen på B og A-VM.

For hans egen del har selvsagt mye skjedd siden VM-debuten for 13 år siden. Anders Bastiansen har spilt 11 sesonger i utlandet. I 2011 ble han kåret til sluttspillets mest verdifulle spiller (MVP) da han ble svensk mester med Färjestad. Foran 2014-OL pådro han seg en kneskade og deretter en alvorlig ryggprolaps , men ble spilleklar til vinterlekene i Sotsji på rekordtid.

– Prolapsen blir jeg nok aldri kvitt. Men i år har den faktisk gjort minst vondt, sier Anders Bastiansen.

Kampen mot Finland tirsdag blir hans VM/OL-kamp nummer 112. I løpet av dette mesterskapet vil han passere antall VM/OL-kamper (113) til Frisk Askers klubblegende Thor Martinsen (72). Anders Bastiansen vedgår at han har hatt det «i baktankene». Da har han kun Mats Trygg og Tommy Jakobsen foran seg på flest offisielle landskamper-listen.

Han «har lyst til» å spille så lenge han kan. Noen måneder inn i siste sesong undertegnet han en ny toårs kontrakt med Getliga-klubben Frisk Asker. Han syntes de tre årene etter at han kom tilbake til moderklubben hadde gått alt for fort.

– Hva er hemmeligheten bak at du holder ut?

– Jeg trener nok mer enn «normalt» gjennom hele året. Skal jeg henge med, så gammel som jeg er, må jeg det. Jeg er ikke myk og smidig. Men i år har jeg endret treningen litt. Jeg har «kjørt» styrketrening med tyngre vekter for første gang etter ryggskaden. Det er første gang jeg har følt at ryggen har tålt det, svarer Anders Bastiansen.

Han jobber som trainee hos Dressmann når det er tid til det ved siden av ishockeyen. Han innrømmer at enkelte dager starter tyngre enn andre. Det er frustrerende, som han uttrykker det, «når du våkner og ikke får på deg sokkene».

På spørsmål om det faktum at Norges yngste spiller, Johannes Johannesen (21), er 17 år yngre enn ham, og VM-lagets nest eldste, Steffen Thoresen (32) er fem år yngre, svarer Bastiansen (38 i oktober) at det tenker han ikke så mye over. Han merker det på noen ting, men de er alle sammen her av én årsak: Ishockey.

– Vil du fortsette på landslaget også, med tanke på at du skal spille to sesonger til i Frisk Asker?

– Jeg har sagt et par ganger tidligere at jeg skal gi meg, og så har jeg ikke gjort det. En gang tar dette slutt. Men jeg vil ikke si det ene, eller det andre, svarer han.

Rent hypotetisk kunne Anders Bastiansens karriere vært over etter VM nå. Da han ble spurt om amerikaneren Todd Bjorkstrand (55), som nylig ble Stavanger Oilers nye trener, ville være et godt trenervalg som erstatter for Sune Bergman i Frisk, var han i alle fall ikke mer positivt innstilt enn «tja».

Bastiansen hadde Bjorkstrand som trener i østerrikske Graz for tre år siden.

– Han er veldig krevende. Jeg vet ikke om jeg hadde orket det nå, sier Anders Bastiansen.

PS! Etter tre tap for Sverige, Frankrike og Russland, ga Hviterussland tirsdag sin trener Dave Lewis sparken. Sergej Pusjkov (54) overtar som VM-sjef. Pusjkov har spilt for Frisk, Vålerenga og Storhamar, og han har vært trener for Tønsberg.

