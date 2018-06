GULLMANNEN: I februar kunne Johannes Thingnes Bø smile bredt etter å ha vunnet OL-gull. Lørdag ble det gull på hjemmebane. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Johannes Thingnes Bø giftet seg med Kløvstad Dæhli

Publisert: 30.06.18 16:13

SPORT 2018-06-30T14:13:19Z

Lørdag giftet OL-vinneren Johannes Thingnes Bø (25) seg med Hedda Kløvstad Dæhli (24).

I desember fridde skiskytterstjernen til kjæresten , og lørdag ga de hverandre sitt ja i Vestmarka kirke.

Den nybakte OL-vinneren feiret bryllupet omgitt av venner og familie, og flere av dem har postet bilder fra begivenheten på sosiale medier.

Kjæresten til storebror Tarjei Bø, Radio 1-programleder Gita Simonsen, postet dette bildet av det nygifte paret på Instagram.

Da VG møtte Thingnes Bø for tre uker siden, var han svært nervøs for hva skiskytterkameratene ville finne på i utdrikningslaget hans.

– Det er en «once in a lifetime»-greie når han skal gifte seg, så vi må jo få drite han ut skikkelig og sørge for at han har et par historier som han husker resten av livet. Han skal ydmykes, sa storebror Bø.

Lillebror Bø lovet at alle ubehageligheter de kom med ville bli besvart dobbelt når det er storebrors tur til å gifte seg.

– Hvis jeg får svi så får han svi dobbelt. Sånn er mekanismene, sa Johannes Thingnes Bø til VG og lo.

Ifølge Se og Hør møttes Thingnes Bø og Dæhli på sommeren i 2015. Først den 13. juni i fjor ble det klart at de var kjærester, etter et Insagram-innlegg hvor Dæhli skrev: «For ett år siden i dag skjenket han meg på Prosecco og spurte om vi skulle bli kjærester. Jeg sa ja, og det er en av de bedre avtalene jeg har inngått i fylla».

NRK-profilen Harald Thingnes, brudgommens fetter, foreviget også det nygifte paret på kirketrappen med et bilde han la ut på Instagram:

Johannes Thingnes Bø stilte som brudgom i en klassisk svart smoking, mens bruden hadde en klassisk stroppløs kjole med stort skjørt. Kjolen var uten broderier og blonder, og med en hjerteformet hals.

Håret hadde hun i løse krøller med luggen forsiktig festet bak ørene, hvor sløret var festet. Sminken holdt hun naturlig og i ørene hadde hun et par glitrende, hengende diamanter.