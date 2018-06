EKSPERT: Lise Klaveness jobber som ekspert for NRK under VM, og må tåle stygge kommentarer i sosiale medier. Foto: Marius Knutsen

Kvinnelige VM-kommentatorer skaper debatt i England

Publisert: 20.06.18 20:55 Oppdatert: 20.06.18 22:04

SPORT 2018-06-20T18:55:13Z

Som første kvinnelige ekspertkommentator har det vært sterke meninger rundt Lise Klaveness. Også i utlandet skaper dette debatt, nå får både John Terry og Patrice Evra kritikk for sin oppførsel mot kvinnelige eksperter og kommentatorer.

John Terry la onsdag ut en video på Instagram av at han så på Portugal-Marokko, men at han måtte se kampen uten lyd.

Kampen ble kommentert av Vicki Sparks, sammen med tidligere Arsenal-spiller Martin Keown. De engelske kanalene har hatt flere kvinner som ekspert i studio, men det var første gang en kvinne kommenterte en VM-kamp på britisk TV.

Instragram-storyen ble kjapt slettet, men den tidligere Chelsea-kapteinens utspill har blitt plukket opp av mange.

Terry har onsdag kveld lagt ut en forklaring, hvor han forteller at han kom hjem onsdag og at lyden på TV-en ikke fungerte, og at det var grunnen til at han måtte se VM-kampen uten lyd.

Klaveness-hets

På norsk TV har Lise Klaveness jobbet som ekspertkommentator i Russland for NRK under mesterskapet, i sosiale medier har hun måttet tåle en rekke kommentarer, hvor mange har gått på kjønn.

– Lise Klaveness stålsatte seg. Hun har levd med slike reaksjoner gjennom flere år, men hun visste at det ville bli litt større trykk nå. Lise var klar. På den ene siden er det helt naturlig at det fotballinteresserte publikum har meninger om vårt innhold. Det er helt greit å ha ulike meninger. Men det er fryktelig trist når det beveger seg langt under beltestedet, har NRKs sportssjef Egil Sundvor, sagt til Aftenposten.

Evra har fått kritikk

Tidligere Manchester United-spiller var søndag gjest i ITVs VM-studio, hvor han satt sammen med svenske Henrik Larsson, og den kvinnelige britiske fotballspilleren Eni Aluko, som har spilt for Chelsea, og nylig har blitt klar for Juventus.

Aluko leverte en grundig analyse av Costa Ricas lag, Evra virket svært overrasket og klappet høylydt. En rekke personer i sosiale medier mente at Evras oppførsel både var respektløs og sexisitisk ovenfor Aluko.