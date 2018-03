Ellevill Bjørgen-opphenting sikret tremilsseier

HOLMENKOLLEN (VG) Det så helt svart ut for Marit Bjørgen på hjemmebane i Kollen. Over halvveis var hun 36 sekunder bak teten. Men en råsterk avslutning sikret 37-åringen utrolig nok seieren på tremila.

Da hun snakket med FIS etter løpet påpekte intervjueren «at han ikke har sett henne gå på ski på den måten». Bjørgen repliserte at hun ikke tror det selv heller.

– Jeg måtte «pushe og pushe». Jeg måtte prøve. Det var utrolig. Jeg trodde ikke jeg skulle ta det, innrømmer Bjørgen i intervjuet vist på NRK.

– Skulle ikke være mulig

Bjørgen vant nemlig smått sensasjonelt - basert på det som hadde skjedd tidligere i løpet - foran Jessica Diggins og Ragnhild Haga. Charlotte Kalla ble nummer fire og Astrid Uhrenholdt Jacobsen nummer fem.

– Det er den mest imponerende tremilsseieren hun har gjort her. Det skulle ikke være mulig, utbrøt NRK-ekspert Torgeir Bjørn like før målgang.

– Det er rett og slett fantastisk at Bjørgen klarer det der, supplerer kollega Jann Post.

Over halvminuttet bak

Bjørgen var så godt som avskrevet som vinner da 16,3 kilometer av løpet var gått. Det gikk fort med Diggins, Kalla og Haga, som alle hadde fått en luke tidlig i løpet. Ved dette tidspunktet var det «umulige» 36 sekunder fra Bjørgen opp til tet-trioen.

Men sakte, men sikkert begynte Bjørgen-maskinen å fungere. Hun sier til NRK lattermildt at «det var diesel-motoren» som trengte litt tid.

37-åringen hadde selskap av lagvenninne Astrid Uhrenholdt Jacobsen på sin lange vei helt til topps.

Rykket fra siste kilometeren

For 36 sekunder var plutselig blitt til 6,4 sekunder til teten inn på den siste runden. Med 1,5 kilometer igjen var det kontakt mellom alle de fem.

Den siste kilometeren var det heller ingen tvil om hvor seieren ville havne. Bjørgen hadde langt bedre glid. Hun hadde byttet ski underveis. Det hadde ikke konkurrentene.

Før den siste svingen inn mot oppløpet hadde hun opparbeidet seg en luke og avgjort løpet. Over målstreken kunne hun juble for sin syvende seier i Holmenkollen-løypene, et steinkast unna hjemmet hennes i Oslo.

Like bak Bjørgen ble det en ordentlig kamp om pallplassene. Jessica Diggins var sterkest, mens Ragnhild Haga tok tredjeplassen etter en råsterk spurt.

– Jeg tenkte jeg måtte henge på så godt jeg kunne i dag. Jeg er glad Charlotte og Jessica følte seg bra. Det var ikke jeg klar for i dag. Jeg er godt fornøyd med å bli nummer tre og klare spurten mot Charlotte, sier Haga til NRK.

Resultatliste 30 km kvinner Holmenkollen:

1. Marit Bjørgen , Norge: 1:18.12,4

2. Jessica Diggins, USA: +3,6

3. Ragnhild Haga, Norge: +4,3

4. Charlotte Kalla, Sverige: +4,4

5. Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norge: +11,6

6. Ingvild Flugstad Østberg, Norge: +1:39,5

13. Silje Øyre Slind, Norge: +2:25,0

15. Kari Øyre Slind, Norge: +2:29,6

18. Heidi Weng, Norge: +3:13,7

25. Martine Ek Hagen, Norge: +3:51,2

29. Anne Kjersti Kalvaa, Norge: +4:13,3

32. Lotta Udnes Weng, Norge: +5:44,7

34. Marte Mæhlum Johansen, Norge: +6:00,4

42. Emilie Kristoffersen, Norge: +7:28,1

45. Anna Svensen, Norge: +8:33,7

46. Emilie Fleten, Norge: +8:45,5

