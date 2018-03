LYSENDE FREMTID: Casper Ruud, her i aksjon i Australian Open i januar, er ventet å levere gode resultater senere i 2018. Foto: SAEED KHAN / AFP

Ruud hylles av motstanderen: – Kommer til å vinne store kamper

Publisert: 20.03.18 18:32

Casper Ruud (19) får en solid dose ros av motstanderen etter at han røk ut av Miami Open mot australske John Millman (28).

– Det er ikke noe å lure på. Han er en av de mest talentfulle i hans aldersgruppe på verdensbasis. Jeg tror alle vet det. Han kommer definitivt til å ha en veldig god karriere og vinne store kamper, sier Millman til Tennis-Norge.com .

Han slo Ruud 2–0 i sett med 6–3, 7–6 (10–8) i den første kvalifiseringsrunden til ATP 1000-turneringen Miami Open. I dag slo Millman til med 6–1, 6–2 mot amerikanske Ernesto Escobedo, og tok et nytt steg mot hovedturneringen.

Ruud er ranket som nummer 200 i verden for øyeblikket, men 92-rankede Millman tror altså den norske tenåringen blir å regne med i det ypperste selskap etter hvert.

– Det er ingen tvil om at han vil komme inn i topp 100, faktisk er bare dette et lite springbrett mot mye høyere ranking enn det, sier Millman.

Ruud var for øvrig ranket som nummer 108 i fjor sommer.

Casper Ruud reiser nå hjem til Norge for å spille Davis Cup mot Irland i Oslo i begynnelsen av april. Deretter starter for alvor grus-sesongen, og 19-åringen må levere gode resultater for å klatre på verdensrankingen igjen.

– Jeg føler meg helt klart som en bedre tennisspiller nå enn for ett år siden. Jeg føler meg sterkere, smartere og bedre teknisk. Litt mer rutinert også, sa Ruud til VG før Miami Open og understreket følgende:

– Årets mål er helt klart å spille mange gode kamper over mange uker på rad, konkurrere med gode spillere og få sjansen til å slå dem forhåpentligvis. Så skal jeg være sterkere når det kommet til slutten av sesongen.