BLÅGUL NEDTUR: Charlotte Kalla og svenske utøvere må vente lenge før det eventuelt blir vinter-OL på hjemmebane, etter at Stockholm nå signaliserer at de ikke vil søke om OL i 2026. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Stockholm hopper av OL i 2026

Publisert: 12.03.18 16:40 Oppdatert: 12.03.18 19:09

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-03-12T15:40:39Z

Reaksjonene har vært delte etter at det ble kjent at Lillehammer vil ha OL i 2026. Nå bekrefter Stockholm at de ikke har støtte for å fremme en søknad i 2026.

Planene til et Lillehammer OL i 2026 fikk støtte, men den manglende politiske støtten, gjør at Lillehammer etter alle solemerker må vente til tidligst 2030 med å søke OL.

Det var blant annet signalene fra idrettspresident Tom Tvedt, som holdt døren åpen for en norsk søknad i 2030 , men ikke i 2026.

Men han forutsetter at en 2030-søknad både har folkelig og politisk støtte.

Lillehammer-rådgiver Gerhard Heiberg trakk frem at det er synd hvis Oslo ikke blir med i kampen om 2026-OL, sammen med blant andre Stockholm. Årsaken er at det ligger an til å bli vanskeligere å vinne frem i 2030, fordi det kan se ut som om flere steder peiler seg inn på å arrangere i 2030.

Han pekte på at en av konkurrentene om 2026 kan bli Stockholm.

Men i dag sier finansbyråd Karin Wanngård (S) i Stockholm kommune til VG at Stockholm hopper av å søke om OL i 2026. Hun ønsker Lillehammer lykke til videre i sine bestrebelser.

– Lillehammer har tidligere vist at de kan arrangere et fremgangsrikt og mye verdsatt OL og Paralympics og jeg ønsker Lillehammer all lykke med arbeidet rundt en OL-søknad. For Stockholms del er Sosialdemokratene det eneste partiet i kommunestyret som har uttalt at vi er positiv til en OL-søknad og jeg kan dessverre konstatere at vi pr. i dag savner den brede politiske støtten som kreves for å gå videre med en søknad fra vår bys side, fremholder hun overfor VG.

Administrerende direktør Richard Brisius i Den svenske olympiske komiteen (SOK) , sier han tror endringene som skjer i Den internasjonale olympiske komiteen (IOC), vil kunne bidra til at motstanden mot å arrangere OL, vil snu til støtte i både Sverige og Norge. Han har ikke gitt opp.

– Det kan fortsatt bli en søknad. Vi vet at dagens situasjon er at det bare er Socialdemokraterna, som er det ledende partiet i Stockholm, som er uttalt positivt til en OL- og Paralympics-søknad. Men vi jobber aktivt med å informere om de nye forutsetningene fra IOC og vi merker en forandret og positiv innstilling fra flere andre i Stockholms Stadshus. Når det gjelder mange andre kommuner i Stockholm fylke, samt Falun og Åre, så har vi meget god støtte. Det har vi også blant mange politikere på riksnivå, sier han.

Brisius tror tiden jobber for dem.

– Troverdigheten til at IOC virkelig ønsker endringer og lavbudsjett-leker, tror jeg etterhvert vil bli mer kjent.

Han viser til IOCs Agenda 2020.

– Jeg tror mange vil reagere slik; «wow, er det slik IOC ønsker fremtidige leker, da begynner det å bli interessant, sier han og viser til at IOC sterkt vektlegger å få ned kostnadene og at lekene ikke lenger trenger være kompakte i en by, men at de kan spres utover.

Både Lillehammer og Stockholm har tilpasset sine planer til dette, hvor Lillehammer ønsker å trekke med store deler av landet og hvor Stockholm sogar planla å legge bob- og akeøvelsene til Latvia.