FEIRET VM-GULL: Grace Bullen (22) ble verdensmester for U23 i fjor høst, etter finaleseier over verdensmesteren i seniorklassen. Foto: Ove Gundersen

Bryte-Grace satser på OL-gull: - Lever under fattigdomsgrensen

Grace Bullen (22) betaler en egenandel på 25.000 kroner for å være med på landslaget og vil vinne OL-gull om halvannet år, men må bo hjemme hos mamma for å spare penger og jakte på flere sponsorer for kunne satse så mye hun mener er nødvendig.

Publisert: 13.03.19 10:50







– Jeg kunne trengt 200.000 for å forsørge meg og å reise uten bekymringer. Men det har jeg ikke nå, sier Grace Bullen til VG.

Inkludert et B-stipend fra Olympiatoppen verd 70.000 kroner, har hun 150.000 kroner å leve for i året.

– I Norge er det under fattigdomsgrensen. Det kan virke som om jeg lever et luksusliv, fordi jeg driver med idrett. Men slik er det ikke i Norge. Bryting er stort i verden, men det har ikke så mye å si her, tilføyer hun.

Hun smiler når hun refererer til «fattigdomsgrensen». Men det er sant. Med tanke på «verden» er det et faktum at Norge historisk sett kan vise til solide resultater på brytematten. Det har imidlertid ikke gitt utslag på bunnlinjen, for å si det slik.

Generalsekretær Morten Sandnæs opplyser at sponsorinntektene tilknyttet alle landslagene til Norges bryteforbund er en halv million kroner.

Ifølge sportssjef Jakob Haug er reisebudsjettet for kvinnelandslaget, med svenske Lotta Andersson som heltidsansatt trener, en million kroner i året.

I november i fjor ble Grace Bullen U23-verdensmester etter å ha slått Rong Ningning. Kineseren var blitt verdensmester i seniorklassen etter å ha slått Bullen en måned tidligere. For fem år siden vant hun gull i ungdoms-OL. Grace Bullen, som er født i Eritrea, har også vunnet EM-gull for Norge.

Egenandel dekker lisens - blant annet I følge «retningslinjer for seniorlandslag Norges bryteforbund sesongen 2018/19 går pengene fra utøvernes egenandeler til blant annet «trening i sentralisering, landslagklær, internasjonal lisens, treningskort hos Olympiatoppen, oppfølging av landslagstrener og kostnadsdekning av landslagssamlinger». Fire brytere er tildelt stipend av Olympiatoppen for 2019. Tre får B-stipend (verd 70.000 kroner), en får U-stipend (60.000) Vis mer vg-expand-down

Neste måned skal hun delta i EM i Romania. VM går i Kasakhstan i september. Topp seks i Bucuresti gir OL-billett. Bullen er for øyeblikket blant de tre beste på verdensrankingen i sin vektklasse (57 kilo).

– Ja, svarer hun på spørsmål om gullmedalje i Tokyo 2020 er målet hennes.

Grace Bullen flyttet til USA for halvannet år siden. Hun fikk et fullt college-stipend for å kombinere bryting og studier. Hun dro imidlertid hjem til Fredrikstad igjen etter et halvt år. I hjembyen jobber Fredrikstad Bryteklubb Atlas og Grace Bullen i samarbeid med idrettsskolen Wang og Olympiatoppen iherdig for at hun skal være best mulig forberedt til VM og forhåpentlig OL.

Med små midler, vel å merke.

Nylig startet klubben hennes en innsamlingsaksjon via nettstedet «Spleis». Den ga 14.650 kroner. Leder Klas Pettersen i Atlas forteller at de har fått inn 100.000 kroner fra sponsorer for å spisse satsingen rundt Grace Bullen. De vil bruke pengene til å hente flere brytere som kan sparre mot henne. Og på Grace Bullens mangeårige trener Georghe Costin (58), klubbens eneste lønnede trener, slik at han kan følge henne opp enda tettere.

De håper å kunne doble summen. Klubben, med cirka 150 medlemmer, har et årlig budsjett på rundt 900.000 kroner.

Grace Bullen har skaffet to personlige sponsorer. Avtalene gjelder frem til OL. Hun er i dialog med en til, forteller hun.

– Jeg gjør ikke dette for pengene, men jeg er avhengig av penger for å få det til å gå rundt. Jeg er heldig som har familie og foreldre som ønsker at jeg skal få det til, sier Grace Bullen.

Hun mener imidlertid det er viktig at kårene hun og Norges beste brytere lever og trener under blir kjent.

– Ting tar tid. Men det er bra at det kommer frem, slik at det kan bli bedre for dem som kommer etter oss, sier Grace Bullen.

Hun regner med at hun vil være nødt til å bo hjemme hos mamma frem til OL. Hun sykler eller bruker kollektivtransport til trening og i forbindelse med reiser. Spøkefullt trøster hun seg med at brytere ikke har så mye utstyr å drasse på.

For noen måneder siden fikk hun et stipend på 25.000 kroner fra den lokale sparebanken. Pengene gir henne råd til å trene sammen med det svenske landslaget i en uke.

Grace Bullen trener cirka 28 timer i uken. I tillegg bruker hun fem timer på kampanalyser og mental trening. Hun sier at livet hennes er «basert» rundt brytingen, og at det - på bakgrunn av alle timene hun legger ned på den - er «deilig å vite at hun har alle verktøyene» i det hun gjør seg klar til kamp.

Gudrun Høie (48) er verdensmester fire ganger. Hun flyttet «mye» på grunn av brytingen fra Trondheim Fredrikstad høsten 2015. Hun har to barn. Datteren Othelie (16) er landslagsbryter. Hun trener sammen med Grace Bullen. Landslagets andre OL-håp, Iselin Solheim i 76 kilosklassen, har flyttet til Fredrikstad fra Notodden for å kunne gjøre det samme.

Gudrun Høie bruker mye av sin fritid som trener for jentene i Atlas. Da hun var landslagstrener - og samtidig aktiv - for åtte til ni år siden, var hun med på å innføre egenandeler. Hensikten var å heve nivået gjennom deltagelse i flere konkurranser. Tanken var at ordningen skulle avvikles som følge av sportslig suksess. Et år før neste OL må imidlertid fortsatt alle Norges landslagsbrytere, inkludert OL-bronsemedaljør Stig-André Berge (35), betale egenandelen på 25.000 kroner.

– Det er blitt bedre. Men hvis du er alene, bør du kunne greie å leve av det, sier Gudrun Høie og mener med «det» bryting i verdenstoppen.

– Skal vi for eksempel fighte mot Japan, der sporten er stor, er det mot brytere som får lønn for å være på landslaget, påpeker hun.