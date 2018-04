BLE OVERRASKET: Molde-kaptein Ruben Gabrielsen reagerer sterkt på at han ble kalt «apekatt» etter kampen mot RBK søndag. Foto: Digitalsport

Molde-kaptein kalt apekatt av RBK-fan: – Kan ikke tilgi ham

Publisert: 09.04.18 18:42

2018-04-09

Etter kampen mot Rosenborg opplevde Gjøvik-gutten Ruben Gabrielsen (26) å bli utsatt for rasisme. Det får Molde-kapteinen til å reagere sterkt.

Det kokte både på og utenfor banen i forbindelse med Rosenborgs 4–0-seier over Molde søndag kveld. På det sosiale nettsamfunnet Twitter ble Gabrielsen gjenstand for det han mener er rasisme.

– Jeg fikk en Twitter-melding som gikk på at jeg var en bitter liten apekatt, med hashtag «monkey».

– Hva tenkte du?

– Jeg ble overrasket. Du kan skrive eller si nesten hva du vil om meg, men jeg har to prinsipper: Du holder familien min utenfor. Og du holder hudfargen min utenfor. Jeg godtar mye, men ikke sånne ting. Det er sårt for oss som er litt mørkere i huden at noen går på det eneste jeg ikke får gjort noe med. Det er stygt gjort, sier Gabrielsen til VG.

Kontaktet RBK-supporteren

Et snaut døgn etter hendelsen har Gabrielsen reflektert over det som skjedde. Han har også vært i kontakt med personen som skrev «apekatt»-meldingen og gjort ham oppmerksom på at rasisme er straffbart.

– Da jeg pratet med ham, var jeg ikke like rolig som nå, forteller Moldes 26 år gamle kaptein som er oppvokst på Gjøvik.

– Hva sa han til deg?

– Han sa unnskyld. Han sa at det var «i kampens hete». Men jeg har ikke godtatt unnskyldningen. Det kommer jeg heller ikke til å gjøre. Jeg håper han har lært og at han ikke gjør det igjen.

Nekter for rasisme

Molde-kapteinen var involvert i flere tøffe dueller etter at han entret Lerkendal-matta i går kveld, blant annet med Alexander Søderlund, noe som gjorde at han fikk hjemmepublikumet mot seg. Men han bærer altså ikke nag til Rosenborg eller supportergruppen deres etter å ha blitt kalt apekatt av en av klubbens sympatisører.

Personen som skrev meldingen nekter på sin side for at den var rasistisk motivert.

– Det her har ingenting med hudfarge å gjøre. Den ytringen kunne vært mot hvem som helst, og ble sagt i kampens hete under en konflikt mellom Gabrielsen og en RBK-spiller, skriver RBK-supporteren i en SMS til VG.

– Hvorfor kalte du da Gabrielsen en apekatt? Forstår du at han oppfatter det som rasisme, som en mørkhudet person?

– Jeg dømmer ikke folk ut fra hudfarge, fotball er fotball. Bare ren tilfeldighet gjorde at det var nettopp Gabrielsen som var involvert i hendelsen. Hadde vel aldri skrevet det hvis noen hadde tatt det rasistisk.

– Men «apekatt» er et ord som assosieres med rasisme. Gabrielsen oppfattet det også slik, det samme gjorde mange andre. Skjønner du at det fremstår som rasisme?

– Hvordan skal jeg vite det? Jeg har da aldri hørt om at ordet «apekatt» assosieres med rasisme.

Det sårer

Den forklaringen kjøper ikke Gabrielsen. Han er åpen om meldingen gikk innpå ham.

– Jeg vedder på at han ikke hadde kalt Eirik Hestad en apekatt, for å si det sånn. Så jeg kan ikke tilgi ham.

Molde-stopperen mottok støtte fra eliteserieprofiler som Erling Knudtzon (LSK) og Ohi Omoijuanfo (Stabæk) på Twitter søndag kveld. Det setter Gabrielsen pris på.

– Jeg vet at alle spillerne i Eliteserien støtter meg 110 prosent i dette. 99,9 prosent av Norge støtter meg også. Det er få mennesker i Norge som velger å skrive slike ting, men de som gjør det, må man få luket bort, sier 26-åringen.

