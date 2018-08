VINNER: Martine Myhrer Dyngeland og SG’s Diamant i aksjon i helgens konkurranse i Arendal, der hingsten ble Norges beste femårige spranghest. Foto: Rebecca Ballestad Mender, Norges Rytterforbund

Denne hesten er en verdenssensasjon

SPORT 2018-08-22T10:46:20Z

Hesten SG’s Diamant med med Martine Myhrer Dyngeland (23) i salen ble i helgen beste norske femåring i sprangridning. Det skjer snaut fire måneder etter at den var gjennom en sensasjonell hjerteoperasjon.

Publisert: 22.08.18 12:46

Mange nordmenn på to bein står i kø for såkalt «ablasjon», en behandling for hjerteflimmer.

Ifølge professor Gunther van Loon og hans Equine Cardio Team ved Universitetet i Gent er SG’s Diamant den første hest i verden som har gjennomgått en slik hjerteoperasjon. Hesten er altså en sensasjon innen dyremedisinen.

Mamma og eier Hanne Dyngeland er også klar på at de har store planer for SG’s Diamant:

– Vi ser for oss en VM/OL-hest.

– Hvor gammel er en VM/OL-hest?

– De er gjerne fra åtte år og oppover.

Dyngeland forteller den lange historien om hvordan Norges beste femårige spranghest endte som en verdenssensasjon:

– Vi har avlet denne hesten selv her på gården på Nannestad. Vi har gjort hele grunnarbeidet for å lage en god spranghest, fastslår hun.

De hadde store forhåpninger til SG’s Diamant, som er en hingst og som våren 2017 også ble kåret, det vil si at den fikk sine poeng som mulig avlshingst.

– I fjor fikk han sommerferie på beite, men likevel ble han dorsk og slapp. Han ble fortere sliten. Vi skjønte at noe var galt og sendte ham til Norges Veterinærhøgskole. De fastslo at SG’s Diamant hadde en hjerterytmeforstyrrelse.

– Hvor vanlig er det?

– Det er nok ganske vanlig hos sportshester, i hvert fall mer vanlig enn jeg trodde. De blir fortere andpusten, tåler mindre trening og får fortere melkesyre - som mennesker.

De prøvde først med medisiner på hesten, men endte til slutt på universitetetsklinikken i Gent, der de har mer erfaring enn noen andre på hester og hjerteforstyrrelser.

– Vi skriver nå desember 2017, og professor van Loon mente at sjansene var gode for å få hesten frisk. Han hadde hatt 99 prosent suksess. SG’s Diamant ble lagt i narkose, og de «chocket» hjertet. Tre ganger. Hver gang så det først ut til å fungere, men etter noen dager var hjerteforstyrrelsen tilbake. SG’s Diamantvar altså den ene prosenten som dette ikke fungerte på ...

Diamant ble sendt hjem til Norge, og på Nannestad begynte de å innse realitetene:

– Det var ikke mer å gjøre. Vi kunne risikere at den kollapset under trening. Vi måtte begynne å tenke på avliving.

Så kom det en uventet telefon til Nannestad. Den var fra professoren i Gent. Han hadde lyst til å gjøre noe som aldri var gjort før: Gjennomføre ablasjon på Diamant.

– Professoren mente at SG’s Diamant var en god kandidat til å prøve det. Han samlet hjerteeksperter både på hest og mennesker. De måtte også finne ut hva slags utstyr de skulle bruke, for det er jo ikke mulig å bruke det samme på hester som på mennesker, forteller Hanne Dyngeland.

Diamant ble igjen lagt i narkose. Først førte de inn et kamera, slik at de på en skjerm kunne studere hjertet og identifisere hvor i hjertet det ble sendt «feil» signaler.

– Deretter varmet de opp dette stedet med en elektrode, på samme måte som det gjøres med mennesker. Men det var altså aldri gjort på hester før.

Inngrepet var vellykket på den norske hesten. Til nettsiden Horsetalk sier professor Gunther van Loon at den vellykkede operasjonen av Diamant åpner store perspektiver for behandling av hjerteforstyrrelser hos hest og andre store dyr.

Martine Myrer Dyngeland er på landslaget i sprangridning og har tidligere i år brukt andre hester som de har på Sundby Gård Midtre på Nannestad.

– Men nå har vi store forhåpninger til SG’s Diamant.

– Som en mulig OL-hest om noen år?

– Ja, gjerne det, sier mamma Hanne Dyngeland.