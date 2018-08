BANKERKUSK: Sven Olav Weberg trener og kusker familiehesten L’Amour Bonanza. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Banker til slutt i V76

SPORT 2018-08-22T09:14:10Z

På grunn av rokkeringer i forbindelse med sommer-bonanza i V75, arrangerer Klosterskogen V76 denne onsdagen. Bjerke Travbane kjører internasjonal V75 i morgen.



Publisert: 22.08.18 11:14

VG har kun tips på børssidene i avisen og en enkel utgave på nett til V75-omgangen på Bjerke Travbane i morgen. Men i fredagens avis har vi som vanlig full V75-pakke med dobbeltside med analyser og kusk- eller trenerkommentarer på alle V75-hestene. Da til multijackpot-omgangen i V75 på Bergsåker lørdag, hvor blant annet Lionel og Evil Enok M.E. skal forsøke seg i Sundsvall Open Trot, hvor en million svenske kroner venter vinneren.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

L'Amour Bonanza (V76-7) var god til seier sist. Har vunnet halvparten av sine ti starter og kan vinne igjen.

Dagens luring:

Kemas Starlight (V76-1) kan speede fort via siste indre. Satte banerekord med den oppskriften femte sist.

Alt fra Klosterskogen kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no .

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V76-tips til Klosterskogen Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 240 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1680 kroner

V76-1 (2500ma)

9 DARCO

3 MAKE ME

1 KEMAS STARLIGHT

——————————–

7 Seabreeze Ås

8 S.M.K. Spirit

5 Creek's Brave

4 Soros Kronos

6 P.O. Super Star

10 Vici Sun

2 Lord Bexley

Løpet:

Tre hester kan rekke i V76-innledningen.

Favoritten:

Darco feilet håpløst fra start i NM for de stallansatte i Bergen i helgen. Gangen før vant han lett i et langløp, etter å ha fått dirigere i front. Var flink treer fra dødens tredje sist. Møter helt riktig lag, er sterk og liker lang distanse. Feilfritt kan han runde alle.

Outsiderne:

Make Me har spart opp til en seier. Hun avslutter som regel bra hver gang, men har fått langt frem fra dårlige utgangsposisjoner i det siste. Denne gang står hun langt bedre til. Heisholt-traveren har vist at hun takler lang distanse. Hun er travsikker og avslutter som regel alltid bra med rett ryggløp.

Luringen:

Kemas Starlight, stallvenninnen til Make Me, står spennende til spormessig. Over denne distansen skal hun normalt ha rygg, og det kan bli helt perfekt fra spor en. Da får hun sannsynligvis sjansen via siste indre, noe hun gjorde i sitt siste seiersløp, femte sist, hvor hun knep seieren fra en annen stallvenninne, Nad Al Sheba og satte banerekord på 1.13,4. Med rett ryggløp tror jeg også lang distanse går bra.

Startsiden:

Kemas Startlight og Make Me er begge raske, men førstnevnte skal nok i hvert fall ha ryggløp. Utenfra vil nok S.M.K. Spirit, Seabreeze Ås og P.O. Super Star prøve seg en bit.



Trav direkte på trav.vg.no Alle dager:5+ Mandager: Lunsjtrav fra kl. 11.00 Onsdager: #V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager:Lunsjtrav fra kl. 13.00 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger

V76-2 (2100mv)

7 VITAL VINTER

15 HIPPOLINE

1 KOR ILJA

8 HAGE ODIN

3 Turbo Teddy

——————————–

13 Solhaugblesa

14 Sevrus

10 Nubgards Stina

4 Jetalatotning

11 Gompen Gullet

2 Fjellvang Frøkna

9 Solhøyulven

5 Kolnes Linda

12 Maxey Melanin

6 Mykle Knekten

Løpet:

Et åpent løp med mange urutinerte hester på startstreken.

Favoritten:

Vital Vinter har gått gode løp hittil i karrieren, men har måttet se seg knepent slått i begge. Ny kusk i form av Dag-Sveinung Dalen, som ligger som nummer tre på landsstatistikken, kan muligens få ham til å tenne til litt. I så fall kan han meget vel vinne dette.

Outsiderne:

Hippoline fikk Tom Erik Solberg god fart på og avgjorde enkelt til slutt på Jarlsberg sist. Står sjanseartet til på dobbelt tillegg, men motstanden er ikke verre enn at hun skal ha en god sjanse til å runde alle.

Luringen:

Kor Ilja er milevis bedre enn raden. I sine to siste starter har hun feilet et par ganger, men har kommet flott tilbake i kulissene. 5-åringen er veldig usikker, men feilfritt og med klaff kan hun muligens by på en overraskelse. I karrierens tredje start feilet hun som mulig vinner på oppløpet. Siden har det blitt mest galopp.

Startsiden:

Vital Vinter kan sitte tidlig i tet, om han blir offensivt kjørt.



V76-3 (2100ma)

12 MERKULOV

9 STAND UP

11 Seventeenth Of May

4 Remana

5 Tib Talisman

3 Cæsar C.N.

8 Cayman Bee

7 Del Rev E.

1 L.H. Celestine

10 Pay Me Laday

2 I'm No Angel

6 Logical Thunder

Løpet:

Fire hester kan rekke i dette varmblodsløpet.

Favoritten:

Merkulov var overbevisende i sin første start i regi av Gøran Antonsen. Pine Chip-sønnen satt tidlig i tet og stakk i fra til en overlegen seier. Står sjanseartet til i spor tolv nå, men holder han seg bare til rett gangart, er han god nok til å runde alle.

Outsiderne:

Stand Up har vært flink til henholdsvis annen og tredje i de to siste startene hvor mangeårig landschampion Eirik Høitomt har fått prøve seg. Står til for et fint løp og skal regnes blant de tre.

Luringen :

Seventeenth of May feilet seg bort i første sving etter pause sist. Vallaken har en del inne, men har skuffet litt. Viser han seg fra sin beste side, kan han muligens by på en overraskelse. Men det må uansett løse seg fra et vrient spor.

Startsiden:

Remana eller Tib Talisman kan muligens sitte i tet.



V76-4 (2100mv)

2 BRØDSJØ SPIKA

6 Nord Skade

——————————–

7 Kongs Nota

8 Brenne Brunett

5 Tangen Tora

1 Gylden Bris

10 Magnums Mocca

4 Kos Frigga

3 Engas Stjerneskudd

9 Kos Vinna

Løpet:

To hester peker seg klart ut i dette hoppeløpet, med Brødsjø Spika som klar favoritt.

Favoritten:

Brødsjø Spika var klart forbedret til seier sist, hvor hun dro unna i jevn fart til seier på ny pers. Med samme innsats er det fort snakk om en vinner.

Outsiderne:

Kongs Nota var uheldig og ble litt hindret sist, men gikk godkjent etterpå. Feilfritt kan hun fort ende blant de tre, men hun skal være klart forbedret for å kunne utfordre favoritten.

Luringen:

Nord Skade var god til seier sist. Satt i tet etter 600 meter fra sitt tillegg og virket til å ha kontrollen, selv da Tangen Frikk feilet på oppløpet. 5-åringen er flink fra start og kan være tidlig opp til strekhestene. Skal regnes blant de tre feilfritt og kan muligens yppe seg litt.

Startsiden:

Brødsjø Spika kan sitte tidlig i tet om hun blir offensivt kjørt.



V76-5 (2100ma)

2 BJØNNUM BAUS

8 HADLAND URI

9 DÆMRO KJEMPEN

6 SØLV GUTT

5 HAGE LOMA

3 Vestpol Hebe

4 Haugestad Losen

——————————–

11 Irma H.R.

12 Kagge Luna

10 Bjørnemyr Dennis

1 Julie

Løpet:

Flere med vinnersjanse i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Bjønnum Baus stakk til tet i V75 på hjemmebane sist, men slapp føringen til favoritten, gode Professor Ø.K. midtveis. Kunne ikke følge hans rygg på oppløpet og firte til femte den siste biten. 4-åringen møter enklere lag nå og er kjapp fra start. På sitt beste kan han lede hele veien. Og skulle han bli overflydd, får han også sjansen via siste indre.

Outsiderne:

Hadland Uri har vært god til tre strake seirer. Hoppa har vært på trippelen i ti av elleve starter, med seks seirer og tre annen som fasit. Tross et sjanseartet spor ytterst på vingen, skal hun regnes igjen.

Luringen:

Sølv Gutt er variabel i prestasjonene, men er bra på sitt beste. Nest sist tapte han kun knepent for Gomnes Hans T. tross startgalopp. Satt fast tredje sist og holdt unna for Tintin fra tet fjerde sist. Kan løse bra bak bilen og kan utfordre favoritten om føringen. Fra tet eller lederrygg, er det ikke helt umulig, om han viser seg fra sin beste side.

Startsiden:

Bjønnum Baus er kjapp. Utenfra vil nok Sølv Gutt og muligens Haugestad Losen prøve seg en bit.



V76-6 (1700ma)

8 MOVESLIKEJAGGER

1 DA VINCI B.R.

4 THAI BAKERY

10 WHATSOFLYING S.S.

——————————–

3 Carl Lewis

5 King Royal

6 Sanner Sid

2 Waikiki Man

7 Flirtin Superb

Løpet:

Jeg prøver fem hester i dette sprintløpet, men skulle gjerne hatt råd til et par til.

Favoritten:

Moveslikejagger gikk skoløst for første gang og fungerte fint sist. Men han fikk en tung tur i dødens, men fullførte likevel bra til fjerde. Vant lett gangen før. Står sjanseartet til ytterst på vingen, men han kan vinne igjen, selv om han må gå utenfor lederen.

Outsiderne:

Da Vinci B.R. burde kanskje vært litt hvassere sist, men han gikk godkjent. Står endelig fint til spormessig og er sikret en gunstig reise. Kolle-traveren er god på sitt beste og kan kanskje slå til.

Luringen:

Thai Bakery viste klar fremgang sist. Da avsluttet hun solid fra køen til fjerde i løpet La Diva Rossi vant foran Allaway G.T. Står langt bedre til spormessig nå. Er litt variabel, men trives på denne banen og kan muligens ta en etterlengtet seier.

Startsiden:

Da Vinci B.R., Thai Bakery, King Royal, Sanner Sid og Moveslikejagger kan alle kjøre om føringen, om det blir satset offensivt.



V76-7 (2500ma)

11 L'AMOUR BONANZA

———————————–

6 Royal Winner

2 Canadian Ensign O.S.

3 Destroyer

9 Satori K. Divic

10 Lily's White Sun

4 Shootthesun

7 Louis d'Estino

5 Zenit Zofia

1 Pyrechept

12 Twigson Bonanza

8 Daily News

Løpet:

Jeg sparte bankeren til slutt i form av L'Amour Bonanza i grunndivisjonen.

Favoritten:

L'Amour Bonanza imponerte med å ta ned Gogo Hall tross førsterunden i dødens sist. Weberg-traveren har vunnet halvparten av sine ti starter hittil i karrieren og kan runde alle, om han holder seg til rett gangart. Men sporet er sjanseartet. Feilfritt kan det uansett gå veien for den sterke 4-åringen.

Outsiderne:

Canadian Ensign O.S. var god toer bak gode Roi du Monde sist og har gått 1.15 full vei i trening. Feilfritt er han trippelaktuell.

Luringen:

Royal Winner feilet direkte sist. Ble likevel sendt i angrep runden igjen og ble naturlig nok sliten, men holdt bra til sjette. Satt fast mot gode hester som femte i Sølvhesten gangen før og kan yppe seg her.

Startsiden:

Canadian Ensign O.S., Destroyer, Shootthesun og Zenit Zofia er alle bra ut. Royal Winner og Louis d'Estino er heller ingen sinker, men står litt langt ute.