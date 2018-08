Stjerneduoens rørende møte etter EM-gullet: – Han har betydd alt

Publisert: 09.08.18 23:33

BERLIN (VG) For tre år siden begynte Karsten Warholm å samarbeide med Leif Olav Alnes (61). Nå takker 22-åringen treneren sin for at han er både verdens- og europamester.

Torsdag kveld løp Warholm inn til EM-gull på tradisjonsrike Olympiastadion med 75.000 sitteplasser. Etter å ha blitt hyllet av publikum, entret 22-åringen fra Ulsteinvik pressesonen med det norske flagget over skuldrene.

Noen sekunder senere fikk Warholm øyekontakt med sin 61 år gamle trener. Umiddelbart lyste ansiktet til den ferske europamesteren opp. Etter å ha gitt Alnes en bamseklem, vendte Warholm seg mot VGs kamera og begynte å fortelle om det helt spesielle forholdet til treneren sin.

– Leif Olav har betydd alt. Jeg tror ikke friidrett er en øvelse hvor man kan gjøre alt alene selv om det er jeg som står i startblokken. Det er ingen som aner den innsatsen som ligger bak. Husk at Leif Olav har holdt på med dette i 40 år. Jeg er heldig som får lov til å samarbeide med en som er så erfaren og som fortsatt er sulten og legger all tid og energi i det. Og ikke minst familien til Leif Olav. Min familie. Alle som står på hodet for at vi skal få til å holde på med dette her. Det er så «jækla» viktig, forteller Warholm til VG, mens Alnes lytter ved siden av med et smil.

– Som familie

– Hvordan vil du beskrive forholdet dere to har?

– Det er et forhold som ikke kan beskrives med ord. Det må oppleves. Jeg og Leif Olav har et ekstremt tett bånd. Det er som familie for meg. Det er sånn jeg tror det er nødt til å være hvis du skal drive på «top level». Friidrett er blitt ekstremt profesjonelt. Det gjør at vi må gjøre det med hud og hår, vi også.

– Du legger ned en helt enorm arbeidsinnsats år etter år. I fjor ble du verdensmester. Nå er du europamester. Hvordan føles det?

– Det føles helt sykt. Kan du bare si det igjen? Kan du bare si det igjen? Jeg vil bare høre det igjen, sier Warholm og gliser.

Alnes gjør det samme.

– He-he. I fjor ble du verdensmester. Nå er du europamester. Hvordan føles det?

– Det er bare helt sykt. Alle titler er jo fantastiske. Det som er så kult med dette her, er at det står til evig tid. Det skal jeg og Leif ta med oss inn i treningshverdagen igjen. Vi blir aldri mette, forsikrer Warholm og legger armen rundt kompisen sin.

– Privilegert

– Leif, du ser rørt ut her på siden. Du sa til meg før Karsten kom at han er unik. Hva betyr han for deg?

– Jeg føler meg ekstremt privilegert som er så heldig som får jobbe med en sånn utover. Det var derfor jeg dro og besøkte familien hans, for jeg vet hva som kreves. Hvis det ikke er kjekt, er det meningsløst. Da vil vi heller dykke og fiske, sier Alnes og smiler.

Etter å ha vunnet tirsdagens semifinale, stilte Warholm også opp på 400 meter flatt et døgn senere. Også den semifinalen vant han, noe som gjør at 22-åringen har mulighet til å ta medalje på nok en øvelse fredag kveld.

Men løpene kostet. Derfor måtte han jobbe hardt med seg selv - både fysisk og mentalt inn mot EM-finalen.

– Det er klart at det er en nullstilling, selvfølgelig. Det handler litt om meg og Leif. Vi sitter på rommet og prater skit – og om hva vi skal gjøre i dag. Som du ser, (Yasmani) Copello kommer opp på siden av meg, men vi hadde en plan for alle utfall. Det er det handler om i mesterskap, å være forberedt. Jeg syns egentlig at hele løpet stråler av rutine, forteller Warholm.

Verdensstjerne på rekordtid

– Dere tuller og ler nå, men du er blitt en av verdens største friidrettsstjerner. Hva tenker du om det – du er bare 22 år gammel?

– Det er fantastisk å ha med seg. Ikke minst tar vi med oss at det norske laget nå består av folk som stiller på litt lik linje. Det er veldig mange som presterer ufattelig bra. Det inspirerer oss til å stå på hver dag. Vi skylder også mange å legge ned alt vi har på banen. Det ser vi i dag. Det er viktig.

– Hva nå? Hva er det neste for Karsten Warholm og Leif Olav Alnes?

– I dag handler det faktisk bare om å nyte gullet. Det er det vi kom for. Så er morgendagen en bonus. Vi skal bare nyte dette gullet til i morgen, forteller den regjerende verdens- og europamesteren - før han rusler videre med det norske flagget over skuldrene og en vikinghjelm på hodet.